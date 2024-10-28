Российские силы в последнее время активизировали продвижение по нескольким направлениям в Донецкой области, в частности возле Селидового и на Угледарском направлении. Несмотря на заявления аналитика издания Bild Юлиана Репке о "развале фронта" на Донетчине, ситуация на самом деле менее критична, чем сообщают некоторые западные СМИ, заявил в эфире 24 канала генерал армии и экс-председатель службы внешней разведки Николай Маломуж.

Бои в Донецкой области

По его словам, фронт в Донецкой области остается стабильным. Он отметил, что украинские силы действительно маневрируют и отступают на отдельных участках, в частности, на Селидовском и Кураховском направлениях, в частности возле Нью-Йорка, Торецкая и Угледара.

"Атаки по городам, проведение боевых действий непосредственно в городах, удары с флангов обеспечивают врагу в определенной степени продвижение и частичный нестратегический успех. Однако эти действия оккупантов не разваливают фронт", — отметил эксперт.

В то же время, по словам Маломужа, украинские военные используют тактические отступательные операции, чтобы укрепить позиции вблизи Покровска, который, по ожиданиям, россияне постараются захватить в ближайшие недели. Российские силы активно атакуют города, чтобы добиться хоть и незначительных, но определенных успехов, однако это не приводит к полному "развалу" фронта.

Вдобавок, украинские войска готовят резервные позиции за пределами населенных пунктов, расположенные на господствующих высотах или естественных препятствиях, а также усиливают инженерные укрепления, чтобы обеспечить устойчивость фронта. По словам генерала, маневры украинских сил на Юге, хоть и включают отступления, позволяют эффективно уничтожать часть сил противника.

По его словам, значима также систематическая работа ВСУ по ликвидации российских резервов, особенно в секторах с высокой концентрацией живой силы и техники врага. В результате этих действий количество погибших среди россиян в последние недели возросло до 1400–1700 человек в сутки.

Малому же отмечает необходимость формирования резервов, способных к неожиданным ударам, дезориентирующим врага и позволяющим не только сдерживать наступление, но и наносить контрудары.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам военных и экспертов, кафиры смогли захватить Селидово.



