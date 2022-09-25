Обращение Зеленского к россиянам: может ли это подействовать и сорвать планы Путина

Президент Украины Владимир Зеленский второй день подряд обращается к россиянам, подчеркивая, что мобилизацией Кремль просто уничтожает их. Он подчеркнул, что лучше не взять повестку, сбежать или сдаться в плен. Насколько эффективны такие послания? Что на данный момент уже показала мобилизация, к чему в итоге может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Сейчас же такие увещевания, как обращение президента, фактически не действуют, потому что мощно работает российская пропаганда

По мнению генерала армии Украины, экс-главы Внешней разведки Украины Николая Маломужа, сейчас послание Зеленского в отношении саботирования мобилизации, сдачи в плен ради выживания (с обещанием содержания в нормальных условиях) дойдет лишь до части россиян.

"Президент делает правильные акценты, что есть возможность права выбора. Но этот призыв сработает лишь тогда, когда наши войска будут максимально перемалывать живую силу агрессора. Сейчас же такие увещевания фактически не действуют, потому что мощно работает российская пропаганда, – поясняет генерал. – Никто явно не будет отказываться от повесток, нет, как мы видим, массовых протестов. Российское общество разрознено и забито пропагандой".

Николай Маломуж отмечает, что одна часть россиян, в глубинке, вполне нормально воспринимает идею "защиты РФ от злобного Запада" – потому надо "навести порядок в Украине, оказавшейся под влиянием Запада". Это зацикленные на фобиях, слепо поддерживающие власть недалекие люди. Готовые "спасать Россию", принося войну в Украину, подчеркивает эксперт.

Вторая часть – более понимающие россияне. Осознающие, что такая агрессивность РФ несет, прежде всего, угрозу их существованию.

"Им плевать на Украину, но не плевать на себя. Они понимают, что мобилизация, бросание их в топку войны – угроза их жизни. Это более просвещенная публика и именно такое понимание – ведущий мотив для выступлений против мобилизации, уклонения от нее. Мы же видим массовые очереди на выезд из России во всевозможные направления. Известно, что более трех миллионов человек уже выехали, в основном молодые россияне", – акцентирует генерал.

Но у Путина, отмечает он, быстро начинают реагировать. Принимают новые законодательные и подзаконные акты касательно ужесточения наказания за уклонение от мобилизации, за дезертирство и так далее. Санкции вплоть до 15 лет.

"То есть, раскручивается репрессивный механизм. И он, скорее всего, породит новые протесты. Прежде всего – в Москве и Санкт-Петербурге, традиционных центрах наиболее продвинутой прослойки российского общества. Но и в национальных республиках типа Коми, Марий Эл, Татарстан и так далее. В ответ на репрессии, а также на новости о новых и новых смертях свежемобилизованных граждан РФ на территории Украины, будут нарастать протестные волны. Люди станут отстаивать свои права на жизнь. Отказников, не желающих умирать за путинские амбиции, станет всё больше. Начнутся внутренние брожения", – прогнозирует экс-глава Внешней разведки Украины.

Он думает, что более мощно этот процесс запустится спустя несколько месяцев. Пока же армия силовиков (а их в РФ 1,3 миллиона) будет всячески подавлять протесты. Но потом волны недовольства станут настолько большими, что смоют силовиков, создавая угрозу не только режиму Путина, но самому государству – вплоть до распада России.

"Но это – будущее. К нему еще нужно прийти, а нам – пройти сложные испытания. Следует не только ковать победы на фронтах, но и создавать условия (проводя информационно психологические операции) для того, чтобы россияне сдавались, дезертировали, уезжали за рубеж, протестовали. Стимулировать такие процессы – это серьезная информационная, оперативная работа, – говорит Николай Маломуж. – В том числе наших западных партнеров. Включая агентуру, которая имеется на всех уровнях власти в РФ. Также следует использовать диаспоры, в том числе украинскую. Раскачивать ситуацию на всех уровнях. Чтобы ударить по мобилизации, по путинской клике из всех стволов. Режим однозначно будет ослабевать, но чтобы это произошло быстрее, нам следует активизироваться по всем направлениям".

Только сами россияне могут перестать быть рабами, если захотят того

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

"Народ, который не борется за свою свободу, этой свободы и не заслуживает. Поэтому призывы со стороны нашего президента я расцениваю именно как призыв к свободе. К тому, чтобы граждане РФ задумались над тем, что их используют как "пушечное мясо", в игре, которую затеял Кремль. Что их страна не только не защищает своих граждан, но и уничтожает их, бросая в топку совершенно не нужной им войны. Подчеркивалось, что у них есть возможность бороться за свою свободу, как делают украинцы. А не идти на убой по желанию престарелого диктатора. Только сами россияне могут перестать быть рабами, если захотят того. И для этого нужно сбрасывать играющий в смертельные игры путинский режим, мечтающий уничтожить Украину как государство, а украинцев как нацию".

Именно Украина, акцентирует эксперт, стала сейчас символом свободы для всего мира. И каждая демократическая страна сейчас задумываются над тем, что такое истинные ценности, глобальная безопасность, международное право.

"Соответственно – сейчас у российского народа как никогда за все столетия есть возможность стать свободным. И каждый сам делает выбор. Идти убивать украинцев с огромным шансом вернуться домой трупом или калекой – или же начать бороться против путинского режима. И солдаты, как это уже не раз бывало в истории, вполне могут повернуть штыки против тех, кто втравил их в кошмар войны", – считает Катерина Коваль.

Путин сейчас – лидер по мемам и насмешкам, а это индикатор который свидетельствует о приближении краха псевдоимперии, ее развала

Главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов уверен, что Путин пилит сук, на котором сидит.

"Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы. Это изречение великого римского философа и политика Цицерона как нельзя лучше подчеркивает ту патовость ситуации, или даже — "цугцванг", (нем. Zugzwang, — "принуждение к совершению хода" шахм.) – в которой оказался Путин. Любой его ход ведет к ухудшению позиции. На примере Путина это прекрасно видно", – считает эксперт.

Сегодня, продолжает он, мы наблюдаем очевидные процессы, которые дают оптимистические виды на перспективу.

"Я рассматриваю два аспекта. Во-первых – внутренний, а именно – падение и распад РФ. Так называемая частичная мобилизация обернулась для большинства россиян снежным комом и ночным кошмаром в начале осени. "Золотые" мальчики в Москве и Питере уже сейчас распродают свои "Ламборджини" на карман военкомов, выкупая себе военную индульгенцию. Кто не может этого позволить, просто бежит, куда глаза глядят. Бегут все – от ай-тишников и банкиров, до строителей. Как оказалось, "офисный планктон" тоже хочет жить. Мы наблюдаем массовое бегство военнообязанных мужчин, которые расползаются по всем щелям – Грузия, Финляндия, Турция, Монголия и т.д. Многие страны, в частности, Польша и государства Балтии полностью закрыли въезд для россиян. Во-вторых, намечается разрушение и без того подточенной санкциями и исходом иностранных компаний рос-экономики. Ведь забирают практически всех, без разбору, за исключением работников ВПК. От менеджеров высшего уровня, до нижнего звена. Рушится система логистики, меняются в худшую сторону центры принятия решений", – поясняет Алексей Воронцов последствия мобилизации.

Если кое-как функционирующая бюрократическая модель лишается тех, кто мог обеспечивать ее мало-мальски работу, то понятно, что через определенное время, будут перебои с доставкой продуктов, работой банков, магазинов и так далее, прогнозирует эксперт. Что логично приведет к эскалации инфляции и тотальным дефицитам. А это, в свою очередь, подтолкнет к локальным и массовым голодным бунтам и протестам.

"Не говоря о том, – подчеркивает Алексей Воронцов, – что само по себе обеспечение мобилизированных – это огромная финансовая нагрузка. И всё это "стратег" Путин переносит на плечи большого, малого и среднего бизнесов, которые и так стоят в шаге от разорения и банкротства. Плюс – общесоциальные деструктивные процессы. Россия уже сейчас столкнулась с тотальной изоляцией, а за границей граждан страны-агрессор повсеместно гнобят".

Что касается внешних моментов, отмечает эксперт, то весь цивилизованный, вменяемый мир окончательно убедился, что РФ во главе с ее безумными лидерами представляет угрозу всему человечеству.

"Обезьяна с ядерной дубинкой показала свою суть, – констатирует он. – Вместе с тем, Украина, ее народ, сплочённость и боевой дух, благодаря которому мы дали по зубам северному зверю, изменили геополитическую модель мира. Он перестал бояться недодиктатора, точка невозврата пройдена. Путин сейчас – лидер по мемам и насмешкам, а это индикатор который свидетельствует о приближении краха псевдоимперии, ее развала. Думаю, борьба за власть в РФ закончится дворцовым переворотом и ликвидацией самого Путина и его клики. Запасаемся патронами и поп-корном".

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