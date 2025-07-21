Оборона ВСУ трещит по швам: на Западе выдали настораживающий прогноз

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Кравцев Сергей
Тактика запуска роев дронов дает России желаемый результат. Оккупантам все чаще удается прорывать оборону Украины. В последние месяцы беспилотники поражают цели в три раза чаще, чем было ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".
Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников
Авторы публикации отметили, что частота атак российских беспилотников достигла самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным Воздушных сил ВСУ, в среднем около 15% дронов РФ прорывали украинскую оборону в период с апреля по июнь, по сравнению с 5% в предыдущие три месяца.
Авторы публикации акцентировали, что россияне продолжают модернизировать "Шахеды". Большая часть модификаций направлена на то, чтобы сделать дроны более быстрыми и увеличить их дальность полета.
Авторы публикации напомнили, что новая модификация российского дрона, которая получила название "Герань-3", оснащена турбореактивным двигателем и может летать со скоростью до 800 км/ч в пикировании. Аналитики поделились, что Россия стала чаще атаковать Украину именно этой версией БПЛА.
Кроме того, россияне увеличили темпы внутреннего производства "Шахедов". Это позволило оккупантам запускать больше беспилотников по Украине. Например, 9 июля произошла рекордная атака, когда войска РФ запустили 728 дронов и имитаторов БПЛА.
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