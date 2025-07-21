logo

BTC/USD

118286

ETH/USD

3816.22

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оборона ВСУ трещит по швам: на Западе выдали настораживающий прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Оборона ВСУ трещит по швам: на Западе выдали настораживающий прогноз

FT пишет о том, что рои российских дронов прорывают оборону Украины с рекордной скоростью

21 июля 2025, 14:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Тактика запуска роев дронов дает России желаемый результат. Оккупантам все чаще удается прорывать оборону Украины. В последние месяцы беспилотники поражают цели в три раза чаще, чем было ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Оборона ВСУ трещит по швам: на Западе выдали настораживающий прогноз

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отметили, что частота атак российских беспилотников достигла самого высокого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным Воздушных сил ВСУ, в среднем около 15% дронов РФ прорывали украинскую оборону в период с апреля по июнь, по сравнению с 5% в предыдущие три месяца.

Авторы публикации акцентировали, что россияне продолжают модернизировать "Шахеды". Большая часть модификаций направлена на то, чтобы сделать дроны более быстрыми и увеличить их дальность полета.

"Проблема не в том, что воздушная оборона Украины ухудшается. Напротив, мы видим, что новые тактики роевого нападения и беспилотники теперь летают на большей высоте, что делает их более эффективными", — рассказал журналистам Ясир Аталан из Центра стратегических и международных исследований.

Авторы публикации напомнили, что новая модификация российского дрона, которая получила название "Герань-3", оснащена турбореактивным двигателем и может летать со скоростью до 800 км/ч в пикировании. Аналитики поделились, что Россия стала чаще атаковать Украину именно этой версией БПЛА.

Кроме того, россияне увеличили темпы внутреннего производства "Шахедов". Это позволило оккупантам запускать больше беспилотников по Украине. Например, 9 июля произошла рекордная атака, когда войска РФ запустили 728 дронов и имитаторов БПЛА.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ хочет запускать по Украине до 2000 дронов: в Воздушных силах отреагировали.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/1a19df67-3453-4a16-abf1-9fda36142f4b
Теги:

Новости

Все новости