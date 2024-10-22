Оборона портов Одесчины: новые меры по безопасности персонала и восстановлению инфраструктуры

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба во время рабочего визита в Одесскую область озвучил новые меры по повышению обороноспособности морских портов. Особое внимание правительство уделяет безопасности персонала и модернизации инфраструктуры. Несмотря на угрозы со стороны России, Украина остается важным экспортером продовольствия на мировой рынок, что делает безопасность портов критически важной.

Оборона портов Одесчины. Фото: Мининфраструктуры

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время рабочей поездки в Одесскую область вместе с заместителем министра Тимуром Ткаченко и главой Администрации морских портов Украины Евгением Игнатенко посетил порты Черноморск, Южный и Одесса. Главной темой стало повышение безопасности портов, персонала и восстановление ключевых объектов инфраструктуры.

“Усиливаем оборонные меры по каждому порту. Проводим дополнительные действия, которые повысят уровень обороноспособности и безопасности. Необходимо также обеспечить дополнительную защиту персонала предприятий на территории морского порта, включая обустройство локаций мобильными укрытиями. Дополнительно будут выделены средства для восстановления инфраструктуры одесского порта. В частности, это будет включать в себя модернизацию ключевых объектов и усиление общей защищенности портовых территорий”, – сказал Алексей Кулеба.

Сейчас в порты Одесса, Черноморск и Южный ждут подхода 86 судов, которые должны перевезти около 2 миллионов тонн грузов. Несмотря на регулярные атаки на инфраструктуру со стороны России, Украина продолжает выполнять свою ключевую роль в обеспечении продовольственной стабильности в мире. За время работы Украинского морского коридора в украинские порты зашли более 2,8 тысячи судов, продукция которых отправляется более чем в 50 стран.

Также в ходе поездки Алексей Кулеба провел совещание с представителями портов, государственных предприятий и военными. Основное внимание было уделено защите критической инфраструктуры и координации усилий по безопасности морских объектов.

Напомним, Украина призывает ММО безотлагательно направить мониторинговую миссию в порты Одессы. 16 октября в Одессе Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с представителями Нордическо-Балтийской восьмерки, среди которых были министры иностранных дел Швеции, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, а также делегаты из Финляндии и Исландии. Эта встреча стала логичным продолжением переговоров Президента Украины Владимира Зеленского с лидерами этих стран.