logo

BTC/USD

17046.09

ETH/USD

1261.98

LTC/USD

76.52

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Обогнала Танзанию и Уганду: РФ вошла в ТОП-5 стран по количеству больных ВИЧ (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Обогнала Танзанию и Уганду: РФ вошла в ТОП-5 стран по количеству больных ВИЧ (ФОТО)

ВИЧ размножаться в клетках иммунной системы человека и является одним одним из самых опасных заболеваний в современном мире.

сегодня, 17:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

По данным сайта Statista, Российская Федерация вошла в пятерку стран, которые "могут похвастаться" одним из самых высоких показателей по уровню инфицирования населения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Обогнала Танзанию и Уганду: РФ вошла в ТОП-5 стран по количеству больных ВИЧ (ФОТО)

ВИЧ/Фото из открытых источников

При этом страны Африки к югу от Сахары остаются эпицентром пандемии вируса иммунодефицита человека.

Так, в опубликованном в открытом доступе списке РФ, по количеству зараженных ВИЧ, обошла такие страны, как Уганда, Танзания, Бразилия, Замбия и  Кения.

И хотя число новых случаев инфицирования сократилось с 2,9 миллиона в 2000 году до 1,5 миллиона в прошлом году, число людей, живущих с ВИЧ, увеличилось с 26 миллионов до более чем 38 миллионов за последние два десятилетия. 

Сообщается, что " по официальным данным от профильных чиновников из РФ" в настоящее время ВИЧ обнаружен лишь у 1% российских граждан.

В общей сложности инфицировано 1,5 миллиона жителей РФ. Согласно государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ в России, к 2030 году ожидается еще более 660 тысяч новых случаев.

Для справки: Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекциюВирус поражает клетки иммунной системы. В результате работа иммунной системы угнетается и развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), организм больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей, возникают вторичные оппортунистические заболевания, которые не характерны для людей с нормальным иммунным статусом.

Ранее "Комментарии" писали о том, что ученые изобрели вакцину против рака: первые подробности. Инновационная вакцина уже прошла первую стадию клинических исследований. Ученые считают, что данный препарат может быть успешно использован для лечения различных типов онкологии.

Читайте также: Крошечные магнитные роботы смогут истреблять рак: подробности эксперимента. Сегодня медицина бесспорно вышла на новый уровень и практически ежедневно появляются новые методы диагностики, профилактики и лечения самых серьезных заболеваний.


Обогнала Танзанию и Уганду: РФ вошла в ТОП-5 стран по количеству больных ВИЧ (ФОТО) - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!