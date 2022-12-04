Обогнала Танзанию и Уганду: РФ вошла в ТОП-5 стран по количеству больных ВИЧ (ФОТО)

По данным сайта Statista, Российская Федерация вошла в пятерку стран, которые "могут похвастаться" одним из самых высоких показателей по уровню инфицирования населения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

ВИЧ/Фото из открытых источников

При этом страны Африки к югу от Сахары остаются эпицентром пандемии вируса иммунодефицита человека.



Так, в опубликованном в открытом доступе списке РФ, по количеству зараженных ВИЧ, обошла такие страны, как Уганда, Танзания, Бразилия, Замбия и Кения.

И хотя число новых случаев инфицирования сократилось с 2,9 миллиона в 2000 году до 1,5 миллиона в прошлом году, число людей, живущих с ВИЧ, увеличилось с 26 миллионов до более чем 38 миллионов за последние два десятилетия.

Сообщается, что " по официальным данным от профильных чиновников из РФ" в настоящее время ВИЧ обнаружен лишь у 1% российских граждан.

В общей сложности инфицировано 1,5 миллиона жителей РФ. Согласно государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ в России, к 2030 году ожидается еще более 660 тысяч новых случаев.

Для справки: Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию. Вирус поражает клетки иммунной системы. В результате работа иммунной системы угнетается и развивается синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), организм больного теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей, возникают вторичные оппортунистические заболевания, которые не характерны для людей с нормальным иммунным статусом.

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