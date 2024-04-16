Обнажили фланги возле Часового Яра: почему в известной бригаде начались проверки

67 отдельную механизированную бригаду "Добровольческий украинский корпус" реорганизуют после потерь некоторых позиций на линии фронта возле города Часов Яр, в частности, штурмовой батальон корпуса выведут в отдельную военную штурмовую часть.

В 67 бригаде начались проверки (фото из открытых источников)

Как информируют в Сухопутных войсках, речь идет о переформатировании бригад Вооруженных сил Украины для того, чтобы усовершенствовать структуру и повысить устойчивость обороны.

Командование подтвердило, что изменения происходят по поводу потери позиций.

"Второй попытки" российские захватчики нам не дарят. Последствия потерь позиций одним нашим подразделением и обнажения флангов других бригад и батальонов считаются потерянными человеческими жизнями, изменением обстановки не в пользу ВСУ", — говорится в тексте сообщения.

Указано, что командование приняло решение об выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть.

"Количество и масштабы таких мер не разглашаются, чтобы помешать ситуационной осведомленности врага о намерениях и будущих действиях ВС", — подчеркнули представители Сухопутных сил.

До этого в 67-й ОМБР ДУК жаловались , что "высшее командование ВСУ начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ГУК ПС, которые формировали бригаду и являются ее боевым остовом".

Одна из причин, как выяснила проверка, информирует Украинская правда , стали проблемы внутри самой бригады. Представители Управления по ключевым людям ГУКа будто бы отделяли от военнослужащих из "Правого сектора" тех бойцов, которые перевелись сюда из других частей во время недавнего пополнения (их называли "пиксельными"). Отношение к "пиксельным" вроде бы было хуже, их первыми направляли в бой, не имея опыта, они потеряли позиции.

Вероятно, это не единственная причина проблемы с боеспособностью бригады, которые обнаружила проверка, отмечают источники издания.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о купанты уже начали готовиться к летнему наступлению