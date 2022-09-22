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Обнародовали список всех 215 освобожденных украинских военных из российского плена

Украинские власти обнародовали список уволенных украинских военных

сегодня, 02:15
Автор:

Slava Kot
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Украине удалось договориться об освобождении из плена 215 военных. Среди них 10 иностранцев и 5 командиров полка "Азов". Список всех 215 украинских защитников обнародовал УНИАН в своем Telegram .

Обнародовали список всех 215 освобожденных украинских военных из российского плена

Украинские власти обнародовали список уволенных украинских военных. Фото с открытых источников

Как стало известно, обмен между Россией и Украиной удалось осуществить в сотрудничестве с Турцией и Саудовской Аравией. 200 украинских бойцов возвращаются домой в Украину. Их обменяли на Виктора Медведчука, являющегося кумом российского президента Владимира Путина.

Пять командиров полка "Азов" и защитников Мариуполя будут вынуждены оставаться до конца войны в Турции. Таковы согласованные условия обмена с Российской Федерацией. По информации от президента Турции Эрдогана, всем им будут предоставлены комфортные условия для жизни. Среди уволенных защитников Мариуполя оказался Денис Прокопенко — командир полка "Азов" с позывным "Рэдисом". А также его заместитель в полку Святослав Паламарь "Калина" и Сергей Волынский "Волина".

Еще 10 иностранцев, которые были в плену у россиян отправятся в Саудовскую Аравию, а оттуда уже по своим домам.

Полный список всех 215 освобожденных военнослужащих из российского плена можно просмотреть ниже:

Обнародовали список всех 215 освобожденных украинских военных из российского плена - фото 2
Обнародовали список всех 215 освобожденных украинских военных из российского плена - фото 3
Обнародовали список всех 215 освобожденных украинских военных из российского плена - фото 4
Обнародовали список всех 215 освобожденных украинских военных из российского плена - фото 5

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что украинский боец и командир полка "Азов" Денис Прокопенко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за увольнение. Это было первое видео по возвращении из плена украинского военного из полка "Азов".

Также "Комментарии" писали о выступлении Джо Байдена на Генеральной ассамблее ООН, который раскритиковал Россию и сказал, что она хочет уничтожить Украину.





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Источник: https://t.me/uniannet/73076
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