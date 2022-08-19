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"Обменять" Херсон на Донбасс: эксперт рассказал, с чем Кремль собирается на переговоры

Он отметил, что то, что оккупанты остались на правом берегу – это сугубо политическое решение верхушки власти РФ

сегодня, 16:32
Автор:

Кравцев Сергей
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С каждым днем пребывание российских захватчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области становится все невыносимее. Тем не менее из Кремля не поступал приказ об отступлении. Российские войска остаются на своих позициях, чтобы набить цену перед возможными предстоящими переговорами. Кремлевской верхушкой может быть предложено обменять эту территорию на Донбасс. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "FreeДом" высказал военный эксперт Роман Свитан.

"Обменять" Херсон на Донбасс: эксперт рассказал, с чем Кремль собирается на переговоры

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, происходящее показывает, как политика вмешивается в войну. Если смотреть на ситуацию с военной точки зрения, то россиянам было бы рациональнее, после того, как они отказались от идеи идти дальше в наступление на Одессу, Приднестровье, отойти на левый берег, где стать в глухую оборону. А то, что россияне остаются на правом берегу может означать, что Москвой поставлена задача – как можно дольше постараться удержаться на захваченных территориях, чтобы иметь более убедительные позиции на переговорах, которые должны состояться.

"Любой военный от полковника и выше скажет, что на правом берегу российским войскам удержаться невозможно", – отметил эксперт.

Он добавил, это также объясняет, почему россияне не предпринимают никаких тактических действий для того, чтобы усилить оборону на правом берегу, они понимают, что это не даст никакого результата.

Свитан уверен, что так показушные "референдумы" и все, что оккупанты сейчас организовывают на правом берегу Днепра, лишь способ "набить цену" для будущих территориальных обменных процессов.

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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:07

От і ось! Знову Путін на крок попереду недолугого малюка. Але ж пропозиція була: захопити якусь російську область, а потім обміняти. Не нашу територію руйнувати військовими діями, а територію ворога. Поки вистачить розуму поміняти Зе, Україні - всьо! А поки вони (ніби) "успішно" контрнаступають кожного дня, переправивши своїх за кордон, а нас наполегливо переконують: "Все буде Маріуполь!".


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