"Обменять" Херсон на Донбасс: эксперт рассказал, с чем Кремль собирается на переговоры

С каждым днем пребывание российских захватчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области становится все невыносимее. Тем не менее из Кремля не поступал приказ об отступлении. Российские войска остаются на своих позициях, чтобы набить цену перед возможными предстоящими переговорами. Кремлевской верхушкой может быть предложено обменять эту территорию на Донбасс. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "FreeДом" высказал военный эксперт Роман Свитан.

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, происходящее показывает, как политика вмешивается в войну. Если смотреть на ситуацию с военной точки зрения, то россиянам было бы рациональнее, после того, как они отказались от идеи идти дальше в наступление на Одессу, Приднестровье, отойти на левый берег, где стать в глухую оборону. А то, что россияне остаются на правом берегу может означать, что Москвой поставлена задача – как можно дольше постараться удержаться на захваченных территориях, чтобы иметь более убедительные позиции на переговорах, которые должны состояться.

"Любой военный от полковника и выше скажет, что на правом берегу российским войскам удержаться невозможно", – отметил эксперт.

Он добавил, это также объясняет, почему россияне не предпринимают никаких тактических действий для того, чтобы усилить оборону на правом берегу, они понимают, что это не даст никакого результата.

Свитан уверен, что так показушные "референдумы" и все, что оккупанты сейчас организовывают на правом берегу Днепра, лишь способ "набить цену" для будущих территориальных обменных процессов.

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