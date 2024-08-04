Обмен политзаключенными между РФ и Западом: двое из них хотят обратно в Россию

Российские оппозиционеры Андрей Пивоваров и Илья Яшин, освобожденные 1 августа из тюрем в России в рамках обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой, рассматривают возможность возвращения в Россию. Об этом они рассказали в интервью Reuters.

Андрей Пивоваров и Илья Яшин (фото из открытых источников)

Андрей Пивоваров отметил, что, как человек, фактически депортированный из страны, он имеет большое желание вернуться в Россию. Он подчеркнул, что для него важно быть в России, потому что он российский политик.

Илья Яшин поделился схожими чувствами, подчеркнув, что несмотря на благодарность тем, кто способствовал его освобождению, его место — в России, поскольку он посвятил свою жизнь своей стране. Он также отметил, что эмоционально тяжело воспринимает свое увольнение, поскольку оно произошло ценой увольнения убийцы.

Кремль согласился на обмен только при условии, что Запад выпустит из немецкой тюрьмы Вадима Красикова, осужденного в 2019 году за убийство бывшего чеченского полевого командира в Берлине.

Яшин также отметил, что неоднократно заявлял о нежелании быть в списках обмена, однако Кремль включил его имя, что фактически означает высылку из страны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что показал большой обмен между Западом и РФ . В Кремле радуются возвращению домой шпионов и киллера, обмененных на американских заложников и собственных диссидентов. Но это никак не свидетельствует о приближении мира в Украине, пишет The Washington Post. К тому же, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков быстро опроверг любые предположения о том, что обмен ознаменовал любое размораживание отношений с Западом, которое могло бы открыть путь к мирным переговорам в войне против Украины.