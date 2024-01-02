Обломки ракет РФ упали возле территории США: подробности

Остатки ракет после российской атаки сегодня, 2 января, упали в районе территории посольства Соединенных Штатов в столице. Об этом информируют "Комментарии", ссылаясь на комментарий и.о. председателя Шевченковской районной государственной администрации г. Киева Александра Поповцева во время эфира телемарафона.

Обломки ракет РФ упали в районе посольства США в Киеве (иллюстративное фото из открытых источников)

Как он утверждает, когда говорить о территории Шевченковского района Киева, то сегодня есть один эпицентр — это в районе метро Дорогожичи — улицы Телиги.

"Обломки сбитой ракеты упали в парковую зону, К счастью, никто не пострадал. Имеем выбитые стекла в примерно 10 домах. Там работают коммунальные службы. А также есть незначительные обломки ракет в районе посольства США", — сказал столичный чиновник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что посол США отреагировала на ракетную атаку России по Украине. Утром 2 января Россия совершила массовую ракетную атаку по Украине. Больше всего пострадали от российских ударов Киев и Харьков. На очередную агрессию со стороны РФ отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Американский посол Бринк отметила, что российский диктатор начинает новый год с массовой атаки по Украине. В сообщении посол США призвала и дальше поддерживать Украину, чтобы остановить российскую агрессию во главе которой стоит Владимир Путин.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Россия ударила по Украине сразу 10 Кинжалами . Ночью 2 января российские захватчики запустили по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 удалось уничтожить, в том числе все 10 хваленых россиянами "Кинжалов".

В частности, уточнил главком, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр". По словам Валерия Залужного, россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном били столицей.

