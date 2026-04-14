Областной центр с самого утра под непрерывной атакой РФ: кафиры уничтожают важное здание

Во вторник, 14 апреля, в Чернигове зафиксирована серия мощных взрывов в результате атаки российских беспилотников. Вражеские дроны попали по городу, в том числе под удар попали объекты административной инфраструктуры.

Об инциденте сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. По его словам, один из дронов типа "Шахед" попал в административное здание, расположенное в центральной части города. В результате взрыва в сооружении зафиксированы значительные повреждения: выбиты окна, разрушены или повреждены дверные конструкции и другие элементы фасада.

Позже глава МВА уточнил, что город в течение дня находится под постоянными атаками, и основными целями противника остаются именно административные здания. Это свидетельствует о целенаправленном характере ударов по гражданской и управленческой инфраструктуре.

По предварительным данным, по состоянию на 11:00 стало известно как минимум об одном пострадавшем. Впоследствии количество раненых выросло до двух. Сообщается, что женщина получила ранение голени, а мужчина – травму руки. Оба пострадавших оперативно госпитализированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

События в городе разворачивались на фоне воздушной тревоги. С 09:01 до 09:34 в Чернигове и области звучали сирены, а Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении ударных беспилотников в направлении областного центра. После этого в городе раздался ряд взрывов. В городской военной администрации отметили, что часть из них была результатом работы противовоздушной обороны, пытавшейся сбить вражеские "Шахеды".

Впоследствии, около 10:36, в Черниговском районе снова была объявлена воздушная тревога из-за повторной угрозы атак дронов. В городе снова слышали взрывы, связанные с отражением воздушной атаки.

