Объединенная штурмовая бригада "Лють" объявила тендер на 15,5 млн грн: что планируют купить

Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" объявил тендер на закупку медицинских аптечек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий тендер, размещенный на платформе Prozorro.

Согласно тендерной документации требования по комплектности аптечки медицинской индивидуальной для полицейского полиции особого назначения, непосредственно участвующего в боевых действиях, следующие:

Лекарственные средства: парацетамол (твердая пероральная форма), 1000 мг; Мелоксикам (твердая пероральная форма), 15 мг; Моксифлоксацин, 400 мг или левофлоксацин, 500 мг (твердая пероральная форма).

Бандаж эластичный с абсорбирующим и компрессионным элементами, шириной от 14 см — 2 шт.,

Бинт марлевый прессованный, длиной от 3,5 м, шириной от 10 см – 2 шт.,

Бинт тампонировочный кровоостанавливающий с химическим веществом гемостатического действия, длиной от 1,5 м и шириной от 7 см — 2 шт.,

Лейкопластырь на тканевой основе длиной 3-5 м, шириной 3-5 см – 1 шт.,

Комплект окклюзионных повязок (наклейок) на гелевой основе с клапаном — 1 шт.,

Защитный жесткий щиток на глазок — 1 шт.,

Средство для остановки кровотечения воротного типа – 3 шт.,

Ножницы для разрезания одежды и обуви тупоконечные горизонтально изогнутые (атравматические) длиной от 18 см – 1 шт.,

Перчатки медицинские смотровые нитриловые нестерильные (размер L или XL) — 2 пары,

Термоодеяло на полиэтиленовой основе длиной от 210 см, шириной от 160 см — 2 шт.,

Пункционная игла для декомпрессии плевральной полости не менее 14G – 1 шт.,

Химическая грелка – 2 шт.,

Маркер водостойкий синего (черного, зеленого) цвета для нанесения информации – 1 шт.,

Первичная медицинская карточка (карта пострадавшего) – 1 шт.,

Футляр-результат, который размещается на ремне снаряжения – 1 шт.

Всего заказчик планирует приобрести 3000 аптечек. Ожидаемая стоимость – 15 497 190 грн. Таким образом, ожидаемая стоимость одной аптечки составляет 5165,73 грн. Отметим, что в розничной сети аптечек такой комплектации нет.

По условиям тендера остаточный срок годности каждого компонента аптечки должен составлять на день поставки не менее 80% от общего срока годности. В подтверждение в составе своего предложения участник обязан предоставить гарантийное письмо и сертификаты качества на изделие, срок годности которого составляет не менее 80% общего срока годности определенного производителем.

Срок поставки товаров – до 20 декабря 2024 года. Местом поставки товара указан г. Киев.

Дата обнародования тендера – 6 сентября 2024 года. Конечный срок представления тендерных предложений – 14 сентября 2024 года. Начало аукциона планируется 16 сентября 2024 года.

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