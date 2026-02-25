О Patriot можно точно забыть: названо точное оружие, которое коренным образом изменит войну в Украине

В Украине ключевым приоритетом должно стать производство собственных баллистических ракет, а не накопление западных систем Patriot, ведь последние не решают главную проблему обороны. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что по оценке президента Владимира Зеленского, 80% украинской территории вроде бы защищены от российских баллистических ракет, однако это слишком оптимистическое предположение. На самом деле ситуация гораздо более сложная. Дальность действия систем "Patriot", даже в лучшем сценарии, составляет всего около 30 км, а сейчас в Украине их всего 12. По словам Романенко, это позволяет прикрыть территорию, сравнимую с одним из районов Киевской области, и то не полностью, а частично.

Эксперт подчеркнул, что стратегически важнее развитие собственного ударного оружия, прежде украинских баллистических ракет и комплексов "Фламинго". Это обеспечит эффективную противовоздушную и противоракетную оборону страны.

Романенко также подчеркнул значение ударов по российским заводам по производству ракет. Уничтожение таких объектов ограничивает количество снарядов, которые могут быть выпущены против Украины, в то время как пассивная оборона сама по себе никогда не обеспечивала победы в истории войн. Системы "Patriot" следует использовать только для прикрытия критической инфраструктуры — заводов по производству "Фламинго", электростанций и важных объектов, но не как основное средство обороны.

По словам эксперта, когда Украина получит собственное ударное оружие, оно сможет нанести стратегический удар по российским производствам, ведь после поражения предприятия с использованием западного оборудования не смогут быстро восстановиться. Это позволит существенно ослабить потенциал врага и изменить ход войны в пользу Украины.

Как уже писали "Комментарии", война России против Украины является продолжением амбиций Владимира Путина восстановить величие Российской империи Екатерины Великой, соединенное с советским влиянием Сталина. Такую оценку дал аналитик Sky News Майкл Кларк. По его словам, пока Путин остается у власти, конфликт не завершится. Даже в случае временного перемирия оно будет шатким и может быстро перерасти в новую фазу боевых действий.