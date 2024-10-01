О мире будут говорить не Киев и Кремль: кто напишет договор о прекращении войны

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Ткачик Олеся
В Украине начали говорит о выборах в 2025 году, дескать – зимой заключат мир, а уже весной либо осенью можно проводить выборы, говорит политолог, военный Кирилл Сазонов. Но этого не будет, отмечает он.
Переговоры Украины и РФ
По его словам, согласно закону, выборы можно провести через полгода после войны. Значит, говорит военный, мир должен быть заключен в конце ноября или в конце мая. Но, подчеркивает он, хоть война идет между Украиной и РФ, но за спинами этих государств стоят куда более мощные союзы со своими интересами и своими конфликтами.
Как говорит Сазонов, за Украину стоят США и с оговорками ЕС, в сумме условный Запад. За Россией Китай, условно Иран и КНДР.
При этом Сазонов убежден, что про мир в Украине будут договариваться именно глобальные игроки – Китай и Запад. К
По его словам, с США про новое мироустройство сейчас разговаривать никто не будет, ведь там в ноябре президентские выборы, через месяц после которых президент вступает в должность.
При этом он уверен, что Украине срочно выборы не нужны. По его словам, президенту Владимиру Зеленскому некуда спешить, и нардепам тоже, ведь они понимают, что вероятнее всего, в Раде следующего созыва их не будет. Да и народу и армии сейчас выборы тоже не нужны, ведь они работают на то, чтобы укрепить переговорные позиции Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы ЦИК начал готовится к выборам.
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