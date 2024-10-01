О мире будут говорить не Киев и Кремль: кто напишет договор о прекращении войны

В Украине начали говорит о выборах в 2025 году, дескать – зимой заключат мир, а уже весной либо осенью можно проводить выборы, говорит политолог, военный Кирилл Сазонов. Но этого не будет, отмечает он.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, согласно закону, выборы можно провести через полгода после войны. Значит, говорит военный, мир должен быть заключен в конце ноября или в конце мая. Но, подчеркивает он, хоть война идет между Украиной и РФ, но за спинами этих государств стоят куда более мощные союзы со своими интересами и своими конфликтами.

Как говорит Сазонов, за Украину стоят США и с оговорками ЕС, в сумме условный Запад. За Россией Китай, условно Иран и КНДР.

"Без этих союзников, ни мы, ни kazzaпы долго не продержимся. Есть внутренние ресурсы, есть запасы и прочее, но если один из нас потеряет союзников, а второй сохранит – все будет быстро и больно", — говорит военный.

При этом Сазонов убежден, что про мир в Украине будут договариваться именно глобальные игроки – Китай и Запад. К

"Запад и Китай обсуждают даже не мир между Украиной и Россией, а свою Большую Сделку. По своим интересам в разных частях мира. Мы – часть этой сделки. Не вся и даже не основная. У них много разногласий. И только когда они закроют все ключевые вопросы (и наш тоже ключевой), тогда и будет мирное соглашение. На каких условиях сейчас никто не знает. Зависит от массы нюансов и от ситуации на фронте, в экономике и обществе тоже", — говорит военный.

По его словам, с США про новое мироустройство сейчас разговаривать никто не будет, ведь там в ноябре президентские выборы, через месяц после которых президент вступает в должность.

"И Украина у него не первая в списке срочных дел. Внутренняя политика, ревизия дел, оценка позиций перед большими переговорами. И уже потом большие и трудные переговоры. По итогам которых нам и России будут предложены контуры мирного соглашения. Которые будут зависеть от состояния наших экономик. И положения дел на фронте. Контуры, которые сразу не примем мы и Россия. И начнутся переговоры уже по этому вопросу. Сколько это по времени? Никто не знает. Но до конца мая точно нет. А потом еще 6 месяцев. Считать все умеют?" — говорит Сазонов.

При этом он уверен, что Украине срочно выборы не нужны. По его словам, президенту Владимиру Зеленскому некуда спешить, и нардепам тоже, ведь они понимают, что вероятнее всего, в Раде следующего созыва их не будет. Да и народу и армии сейчас выборы тоже не нужны, ведь они работают на то, чтобы укрепить переговорные позиции Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что якобы ЦИК начал готовится к выборам.



