О чем могли договориться Путин и Ким: сколько дронов по Украине может запускать РФ

Россия пытается наращивать ракетно-дроновые удары по Украине. Причем невозможно предугадать, какой город агрессор может выбрать следующим для удара. Что больше всего настораживает в планах врага? Сможет ли он запускать сразу 1000 и более "Шахедов" по Украине в сутки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Тактика действий российской армии в определенной степени изменилась

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев напомнил в эфире общенационального телемарафона предупреждение руководителя разведки Кирилла Буданова о том, что РФ будет договариваться с Северной Кореей о производстве "Шахедов". Эксперт считает, что это серьезный вызов.

"Человеческих ресурсов у Ким Чен Ына немало, также есть производственные мощности. Я думаю, что на территории Северной Кореи будут производиться „Шахеды“, а Россия будет за это платить золотом. Это может значительно увеличить объем производства дронов. А с территории Северной Кореи в Россию поедут гастарбайтеры, возможно – с оружием в руках", — прогнозирует военный аналитик.

По мнению Селезнева, в последнее время армия РФ использует тактику волнообразных атак. То есть в некоторые дни они уменьшают интенсивность применения дронов, а в этот промежуток времени продолжают производить, накапливать их, а потом используют их по максимуму: 200, 300 и более.

Владислав Селезнев продолжает, причем тактика действий российской армии в определенной степени изменилась. Россияне выбирают не огромное количество объектов по всей Украине, а два-три населенных пункта, по которым начинают бить.

"Вспомним, что несколько дней назад под атакой были Ровенская и Тернопольская области, сегодня – Одесса и Киев. Куда будет направлен удар завтра – неизвестно", — отметил эксперт.

Одна тысяча дронов в сутки в ближайшее время нам не грозит

Авиационный эксперт Валерий Романенко отметил, что пока что не стоит ожидать, что россияне могут ударить в сутки по Украине 1000 и более дронов. Россияне пока вряд ли способны производить такое количество дронов даже на двух своих заводах.

"Если оккупанты будут запускать по тысяче беспилотников ежесуточно, то им нужно производить по 500 ударных дронов типа „Шахед“ и столько же дронов-имитаторов, ведь именно в такой пропорции они используют их для воздушных атак по Украине", — рассказывает Валерий Романенко.

По данным эксперта, противник не способен производить более трех тысяч дронов в месяц, а именно такое количество нужно, чтобы ежедневно запускать по Украине 100 дронов.

"Ожидать можно одну тысячу дронов и даже две. Но давайте будем объективными. Если РФ будет применять такое количество „Шахедов“, то на следующий день налетов на Украину вообще не будет или они будут минимальными — где-то до 50 беспилотников. Поэтому я не думаю, что нам в ближайшей перспективе грозит до одной тысячи дронов в сутки", — уверяет авиационный эксперт.

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