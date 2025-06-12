О чем могли договориться Путин и Ким: сколько дронов по Украине может запускать РФ

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Кравцев Сергей
Россия пытается наращивать ракетно-дроновые удары по Украине. Причем невозможно предугадать, какой город агрессор может выбрать следующим для удара. Что больше всего настораживает в планах врага? Сможет ли он запускать сразу 1000 и более "Шахедов" по Украине в сутки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников
Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев напомнил в эфире общенационального телемарафона предупреждение руководителя разведки Кирилла Буданова о том, что РФ будет договариваться с Северной Кореей о производстве "Шахедов". Эксперт считает, что это серьезный вызов.
По мнению Селезнева, в последнее время армия РФ использует тактику волнообразных атак. То есть в некоторые дни они уменьшают интенсивность применения дронов, а в этот промежуток времени продолжают производить, накапливать их, а потом используют их по максимуму: 200, 300 и более.
Владислав Селезнев продолжает, причем тактика действий российской армии в определенной степени изменилась. Россияне выбирают не огромное количество объектов по всей Украине, а два-три населенных пункта, по которым начинают бить.
Авиационный эксперт Валерий Романенко отметил, что пока что не стоит ожидать, что россияне могут ударить в сутки по Украине 1000 и более дронов. Россияне пока вряд ли способны производить такое количество дронов даже на двух своих заводах.
По данным эксперта, противник не способен производить более трех тысяч дронов в месяц, а именно такое количество нужно, чтобы ежедневно запускать по Украине 100 дронов.
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