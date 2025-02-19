О чем говорят шаги США: действительно ли судьбу Украины решают без ее участия

Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом сообщил "Fox News" по итогам встречи делегаций РФ и США в СА. Позже появились заявления Дональда Трампа, заявившего, что Россия на встрече "хорошо себя показала". Также был ряд заявлений, ключевым из которых является то, что Трамп хочет скорейшего завершения войны в Украине (однако неизвестно, каким образом), а также выборов, намекая, что он хочет иметь дело с новым президентом Украины. О чем говорят недавние шаги США? Не возникает ли ощущение, что судьбу Украины действительно начинают решать без ее участия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Никто не ожидал такого от США

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что все ожидали нестандартных действий от Дональда Трампа на втором президентском сроке, но даже отчаянные пессимисты не могли предвидеть такого развития событий.

"Никто не ожидал, что с самого начала США рассорятся с союзниками – Канадой и ЕС и начнут дрейфовать в сторону сближения с диктаторами. По состоянию на сегодняшний день сложно понять, является ли это частью хитроумного плана и Трамп с командой пытаются усыпить бдительность Кремля, или это взвешенная спланированная стратегия, направленная на передел мира и зон влияния. Если речь идет о втором варианте, тогда нас ждут действительно трудные времена. Новая американская администрация открыто объявила о начале политики изоляционизма и пересмотре геополитических векторов. Главный враг США – Китай, поэтому для его уравновешивания может использоваться Россия. Но для этого Россия должна быть сильной и влиятельной. В идеале для США столкнуть Пекин и Москву лбами и Вашингтон в ближайшие годы будет заниматься именно этим. В этом случае США могут последовательно снять с РФ санкции, выйти из НАТО во избежание своего участия в вооруженном конфликте в случае нападения России на европейские страны – Польшу или страны Балтии", – отметила эксперт.

Она добавляет, в этом сценарии Украина может надеяться на консолидацию Европы, которая, похоже, также осталась один на один с новыми вызовами и в новой реальности.

"И надо сказать, что Европа не так слаба, как кажется. И вряд ли Европа согласится быть не за столом, а в меню. Главное, чтобы кто-то был готов взять на себя мощное лидерство. Также Украине нужно искать точки соприкосновения с Пекином. Вряд ли Китай не понимает намерений США и вряд ли будет простым наблюдателем. Несмотря на то, что сейчас все выглядит так, что судьбу Украины решают без ее участия, вместе с этим надо понимать, что это будет трудно сделать, учитывая гораздо более широкий круг государств, которые будут обоснованно претендовать на участие в переговорах", – отметила политолог.

Анна Малкина подчеркивает, что более оптимистичный сценарий может быть, если эпатажные действия Трампа – это часть другого плана. Возможно, американский президент хочет сбить с толку Путина и, возможно, хочет простимулировать Европу более ответственно относиться к собственной безопасности. Но в любом случае пока это только предположение, а события могут развернуться совсем в другом направлении.

Говорить о трагедии преждевременно

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, что пока не видит особого повода для возмущений. Особенно тем, что украинцев не пригласили в Саудовскую Аравию.

"Было бы странно, если бы нас пригласили на переговоры по налаживанию отношений между двумя странами. А это, в сущности, было темой встречи. Естественно, там звучала тема Украины. Но и Зеленский вчера, наверное, обсуждал с Эрдоганом тему войны, а значит, и россии. Но было бы странно, если бы РФ потребовала участия в украино-турецких переговорах...", – отметил эксперт.

По его словам, в общем-то, в Эр-Рияде для нас ничего хорошего не было, но и преувеличивать ситуацию возмущениями, что "нас без нас" тоже рано.

Сергей Гармаш также отметил, что пока рано, опять же, говорить, что Дональд Трамп поддерживает РФ, но заметно, что он хочет наладить с россиянами контакт, не в пользу Украины.

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