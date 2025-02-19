О чем говорят шаги США: действительно ли судьбу Украины решают без ее участия

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Кравцев Сергей
Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом сообщил "Fox News" по итогам встречи делегаций РФ и США в СА. Позже появились заявления Дональда Трампа, заявившего, что Россия на встрече "хорошо себя показала". Также был ряд заявлений, ключевым из которых является то, что Трамп хочет скорейшего завершения войны в Украине (однако неизвестно, каким образом), а также выборов, намекая, что он хочет иметь дело с новым президентом Украины. О чем говорят недавние шаги США? Не возникает ли ощущение, что судьбу Украины действительно начинают решать без ее участия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, что все ожидали нестандартных действий от Дональда Трампа на втором президентском сроке, но даже отчаянные пессимисты не могли предвидеть такого развития событий.
Она добавляет, в этом сценарии Украина может надеяться на консолидацию Европы, которая, похоже, также осталась один на один с новыми вызовами и в новой реальности.
Анна Малкина подчеркивает, что более оптимистичный сценарий может быть, если эпатажные действия Трампа – это часть другого плана. Возможно, американский президент хочет сбить с толку Путина и, возможно, хочет простимулировать Европу более ответственно относиться к собственной безопасности. Но в любом случае пока это только предположение, а события могут развернуться совсем в другом направлении.
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, что пока не видит особого повода для возмущений. Особенно тем, что украинцев не пригласили в Саудовскую Аравию.
По его словам, в общем-то, в Эр-Рияде для нас ничего хорошего не было, но и преувеличивать ситуацию возмущениями, что "нас без нас" тоже рано.
Сергей Гармаш также отметил, что пока рано, опять же, говорить, что Дональд Трамп поддерживает РФ, но заметно, что он хочет наладить с россиянами контакт, не в пользу Украины.
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