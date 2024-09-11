Нытье Шойгу и Лаврова будет громче: что поможет Украине приблизить конец войны

В последние дни российские чиновники активно делают заявления в СМИ о войне в Украине, в частности выставляют условия мирных переговоров, угрожают Западу за помощь Украине и возможность предоставить дальнобойное оружие для ударов по РФ. Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко считает, что чем больше Москва будет чувствовать войну, тем больше будет усиливаться "нытье" приспешников Путина.



Лавров и Шойгу. Фото из открытых источников

Офицер ВСУ Андрей Коваленко заявил, что последствия войны начинают влиять на Россию, в частности, военные действия в Курской области и постоянные масштабные атаки дронов по территории РФ.

"Когда москва начнет постоянно ощущать войну, нытье шойгу, белоусова, лаврова и всех путинистов будет еще громче", — пишет Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации считает, что удары по России приближают мир к окончанию войны в Украине.

"Надеюсь, что наши партнеры дойдут до понимания прямой связи между способностью Украины бить по Москве и приближением справедливого мира. Сама возможность стабильно доставать в Москву разными типами вооружений, даже без их использования, кратно приблизит справедливый мир. Отнюдь не ядерную войну, чем так пугает россия", — добавил Коваленко.

В начале сентября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что мирные переговоры не могут состояться, пока Украина контролирует часть российских территорий. Глава МИД РФ Сергей Лавров еще одним пунктом переговоров назвал "права русскоязычных украинцев". Кроме того, Лавров пригрозил, что разрешение на использование Украиной дальнобойного оружия станет "красной линией", а спикер МИД РФ Мария Захарова пообещала ответ на масштабные атаки дронов по РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров придумал новую причину, почему Россию не устраивают мирные планы других стран.

Также "Комментарии" писали о представителе Кремля Дмитрии Пескове, который прокомментировал возможность закончить войну в Украине мирными переговорами.

