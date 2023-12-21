NYT назвало «нейтральную» страну, которая активно наживается на войне в Украине

Китай, который неоднократно заявлял о своем нейтралитете относительно войны в Украине, на самом деле активно наживается на тех событиях, которые происходят на украинской территории. Российское вторжение в Украину играет на руку Пекину. Ведь КНР продает Москве практически все, что нужно в современной экономике. Китай пользуется выгодной для себя ситуацией, когда Россия не может импортировать все необходимое с Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Китай и Россия. Фото: из открытых источников

"Китайский экспорт к соседу настолько силен, что этим летом китайские строители построили склады и 20-этажные офисные башни на границе", – говорится в статье.

Так, больше всего от всплеска торговли с Россией выиграли китайские производители автомобилей. После того как с российского рынка ушли прочь Mercedes-Benz, BMW и другие западные производители, им на смену пришли китайские бренды. Сейчас потоком в Россию идут и грузовики для бизнеса, и легковые автомобили для населения.

"Никогда прежде мы не видели, чтобы автопроизводители из одной страны так быстро съедали такую большую долю рынка – китайцы получили неожиданность", — говорит автомобильный консультант по Азии Майкл Данн.

NYT отмечает, что США решительно предостерегли Китай от отправки вооружений в Россию, но пока никто не привел веских доказательств того, что китайцы это делают. Однако некоторое гражданское оборудование, которое Китай продает России, такое как беспилотники и грузовики, также используется в военных целях.

СМИ отмечает, разрыв России с Западом стал подарком также и для строительной отрасли Китая, которая переживает жесткий кризис после COVID-ного карантина. Вдоль границы расширяется и строится торговая инфраструктура. Летом в приграничных городах Китая строительство велось быстрыми темпами и приостановилось лишь из-за холодной зимы.

Также NYT обращает внимание на то, что дешевая российская энергия в обход санкций, наложенных Западом, помогла китайским заводам конкурировать на мировых рынках.

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