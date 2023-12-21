NYT назвало «нейтральную» страну, которая активно наживается на войне в Украине

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Кравцев Сергей
Китай, который неоднократно заявлял о своем нейтралитете относительно войны в Украине, на самом деле активно наживается на тех событиях, которые происходят на украинской территории. Российское вторжение в Украину играет на руку Пекину. Ведь КНР продает Москве практически все, что нужно в современной экономике. Китай пользуется выгодной для себя ситуацией, когда Россия не может импортировать все необходимое с Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".
Китай и Россия. Фото: из открытых источников
Так, больше всего от всплеска торговли с Россией выиграли китайские производители автомобилей. После того как с российского рынка ушли прочь Mercedes-Benz, BMW и другие западные производители, им на смену пришли китайские бренды. Сейчас потоком в Россию идут и грузовики для бизнеса, и легковые автомобили для населения.
NYT отмечает, что США решительно предостерегли Китай от отправки вооружений в Россию, но пока никто не привел веских доказательств того, что китайцы это делают. Однако некоторое гражданское оборудование, которое Китай продает России, такое как беспилотники и грузовики, также используется в военных целях.
СМИ отмечает, разрыв России с Западом стал подарком также и для строительной отрасли Китая, которая переживает жесткий кризис после COVID-ного карантина. Вдоль границы расширяется и строится торговая инфраструктура. Летом в приграничных городах Китая строительство велось быстрыми темпами и приостановилось лишь из-за холодной зимы.
Также NYT обращает внимание на то, что дешевая российская энергия в обход санкций, наложенных Западом, помогла китайским заводам конкурировать на мировых рынках.
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сегодня, 17:06
Виграють депресивні далекосхідні регіони Росії. Ще один приклад пустої знущальної клоунади наших пихатих патріотів з російських далекосхідних депресивних регіонів. Але вони цього і не зрозуміють і не визнають - вони нічому не вчаться. Саме ця поведінка привела Україну до війни і поразки.