NY Times дали прогноз на окончание войны в Украине в 2025 году: детали

Война в Украине может завершиться уже в 2025 году. Такое мнение высказал журналист The New York Times Джулиан Барнс. В своей статье американский репортер назвал ключевые факторы, которые окажут влияние на ход войны и переговорный процесс между Украиной и Россией.

Война на Украине. Фото из открытых источников

Основные предпосылки для завершения войны

Джулиан Барнс заявил, что Россия и Украина сталкиваются с дефицитом военных ресурсов. Обе страны пытаются мобилизовать больше людей, однако неспособность это сделать подтверждает, что 2025 год станет годом переговоров. Автор указывает на влияние на ход войны избранного президента США Дональда Трампа. Трамп может способствовать мирным переговорам, ведь он уже заявлял о намерении окончить войну. Однако такая перспектива вызывает обеспокоенность в Украине, поскольку возможные уступки России могут поставить Киев в уязвимое положение. По его словам, существует четыре вопроса, которые сформируют конфликт в следующем году.

Четыре вопроса, которые определят исход войны

Военный потенциал Украины

По словам автора, продолжение войны будет зависеть от готовности США и Европы поддерживать Украину оружием и финансами. Европа может взять на себя большую часть этой поддержки, но без американской помощи это будет сложно.

Возвращение территорий

Украина, вероятно, не сможет восстановить все утраченные территории силовым путем. Переговоры с Россией могут стать единственным способом возвращения части земель, хотя позиция Москвы остается жесткой. По словам Барнса, единственной разменной монетой Украины является Курская область, которую частично взяли под контроль украинские силы.

Гарантии безопасности для Украины

Автор отмечает, что членство в НАТО не будет доступно Украине. По его словам, "Трамп этого не предложит". Вместо этого переговоры могут включать другие формы экономической или политической интеграции с ЕС, однако без движения в Альянс.

Защита Киева

Защита столицы Украины станет ключевым вопросом для любых договоренностей. Барнс отмечает риск, что Россия может вернуться к агрессии, даже если война временно завершится. По его словам, здесь "страхи Зеленского и Трампа могут совпасть".

"Трамп неоднократно критиковал вывод президента Байдена из Афганистана. Трамп, скорее всего, не хочет подобного наследия: захват Киева Россией, что позволит демократам говорить, что он потерял Украину", — пишет Барнс.

По его мнению, защита Киева будет самой тяжелой и важной частью переговоров для Трампа.

В результате автор отмечает, что Украине придется принимать сложные решения, балансируя между военными потребностями, дипломатией и зависимостью от западной поддержки. На фоне этих обстоятельств будущее переговоров зависит не только от действий Киева, но и позиции стран-союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле нашли общую позицию с Трампом по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о пяти прогнозах на войну в Украине до конца 2024 года.