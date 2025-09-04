Нужно смириться: на Западе назвали лучший для Украины сценарий завершении войны

Поскольку ни США, ни Европа не готовы предоставить Украине силы, необходимые Киеву для перелома ситуации на поле боя, но всерьез рассматривать альтернативный вариант. Таким вариантом может быть временное прекращение боевых действий без юридического признания потери территорий. Такой поворот событий мог бы дать Украине время для усиления обороны и экономики. Такое мнение выразил геополитический стратег, политолог Марк Бролин на страницах The Telegraph.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Назовем это "корейским" замораживанием с "немецким" финалом — паузой, которая отвергает де-юре признание захваченной территории, закрепляет надежные гарантии безопасности сейчас и инвестирует в способность Украины в конце концов деоккупировать свои земли. Это не будет капитуляцией, а стратегическим выигрышем времени", — считает эксперт.

По его словам, эта идея "мрачная, но практичная", ведь время, вероятно, сыграет в пользу Украины, и на это есть три причины. Во-первых, пишет Бролин, экономика России в не лучшем состоянии из-за санкций, оттока капитала и войны.

Во-вторых, говорится в материале, внутренняя политика США накладывает реальные ограничения на то, что Белый дом может гарантировать в долгосрочной перспективе: "общественное мнение и острые партийные противоречия делают открытую эскалацию политически опасной". Отныне США будут считать Россию прежде всего европейской проблемой, подчеркнул политолог.

Заморозку боевых действий, по словам Бролина, должны сопровождать четкие условия: никакого юридического признания изменения территорий, многоуровневые гарантии безопасности для Украины, в частности ПВО, боеприпасы, ротационные тренировки и надежные каналы поставки запчастей, автоматические санкционные механизмы в ответ на любое серьезное нарушение со стороны РФ, инвестиционная программа для сокращения разрыва между уровнями жизни на свободных и оккупированных территориях.

