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Нужно ли волноваться ядерной угрозе Путина: что будет свидетельствовать о готовности РФ применить ядерное оружие

Специалист по ядерной стратегии объяснил, какие признаки будут указывать на подготовку России к ядерному удару.

сегодня, 11:17
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Автор:
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Slava Kot

Заявления российского диктатора Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины РФ вызвало новую волну беспокойства в мировом сообществе. Особенно опасно это в контексте поддержки Украины со стороны западных стран. Докторский научный сотрудник ядерного проекта Осло Фабиан Гофман, чьи исследования сосредоточены на ракетных технологиях, ядерной стратегии и оборонной политике, рассказал, может ли Путин использовать ядерное оружие и нанести удар по Украине и какие могут быть первичные признаки намерений российского диктатора.

Нужно ли волноваться ядерной угрозе Путина: что будет свидетельствовать о готовности РФ применить ядерное оружие

Ядерные угрозы Путина. Фото: "Слово и дело"

В своем заявлении об изменении ядерной доктрины Путин подчеркнул, что если неядерное государство нападет на Россию в сотрудничестве с ядерной страной, то такое нападение будет рассматриваться как совместная атака.

Как объясняет Фабиан Гофман, ядерная доктрина — это официальный документ, определяющий принципы и стратегии применения ядерного оружия государством. Однако, по словам эксперта, несмотря на формальность, такие доктрины оставляют простор для интерпретаций и не имеют четкого плана действий. Последнее слово всегда остается за политическим лидером, принимающим решение об использовании оружия массового поражения.

Кроме того, ядерные доктрины намеренно содержат расплывчатые формулировки. Это делается для того, чтобы противник не мог точно определить, в каких случаях и на каких условиях применимо ядерное оружие.

По словам Гофмана, применение Россией ядерного оружия зависит от того, сочтет ли Путин это решение выгодным и оправданным. Если Кремль найдет причины для оправдания удара с точки зрения своей ядерной доктрины, он может прибегнуть к такому шагу. Однако Гофман считает, что заявленные изменения в ядерной доктрине РФ – это скорее попытка давления на Запад, чем реальная подготовка к удару на фоне заявлений о возможности снять ограничения для Украины по применению дальнобойного оружия.

Гофман указывает, что если Россия действительно будет готовиться к применению ядерного оружия, существуют определенные предупреждающие признаки, которые могут свидетельствовать об этом. Например, члены семей проживающих в Европе российских олигархов начали бы массово уезжать. Кроме того, Кремль, вероятно, перемещал бы тактические ядерные боеголовки поближе к границам для сокращения времени на их применение.

Однако спокойная реакция Запада указывает, что подготовка в России не происходит, а международные партнеры, такие как Китай, четко дают понять, что не поддерживают ядерную риторику Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле объяснили, почему Путин изменил ядерную доктрину РФ.

Также "Комментарии" писали о реакции Владимира Зеленского на ядерные угрозы России.



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Источник: https://www.spectator.co.uk/article/how-worried-should-we-be-about-putins-nuclear-threat/
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