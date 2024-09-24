Нужно ли Украине захватить Курскую АЭС: какие варианты действий

Украине нет смысла захватывать Курскую атомную электростанцию, утверждает военный аналитик и директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. По его словам, Украина должна лучше обеспечить защиту собственных энергообъектов и освободить Запорожскую АЭС.



Курская АЭС. Фото из открытых источников

Военный аналитик Михаил Самусь в интервью OBOZ.UA оценил возможность украинских сил взять под контроль атомную станцию в Курской области. По его словам, для захвата Курской АЭС нужны большие ресурсы.

"Зачем нам Курская АЭС? Вы понимаете, какие ресурсы нужны, чтобы взять ее под контроль? Никакой пользы я от этого не вижу, вообще никакой", – заявил Самусь.

Кроме того, военный эксперт отмечает, что даже взятие под контроль атомной станции не изменит ситуацию.

"Если захватить атомную станцию и сказать: если вы не согласитесь, то мы что, подорвем эту АЭС? Это терроризм. Украина защищается от российской агрессии", – говорит Самусь.

По словам аналитика, Украине нужно защищать собственные атомные станции и другие энергетические объекты от российских ударов, в частности, уничтожать аэродромы противника, с которых взлетает стратегическая и тактическая авиация. Самусь указывает, что в случае, если бы Украина получила все необходимое оружие от Запада, она могла бы деоккупировать Запорожскую АЭС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Красном Кресте отреагировали на запрос Украины и ответили, поедут ли в Курскую область.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне стали использовать новую тактику на фронте. Армия РФ отправляет на штурм часть своих солдат, чтобы разоблачить позиции украинских сил.