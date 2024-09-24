Нужно ли Украине захватить Курскую АЭС: какие варианты действий

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Slava Kot
Украине нет смысла захватывать Курскую атомную электростанцию, утверждает военный аналитик и директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. По его словам, Украина должна лучше обеспечить защиту собственных энергообъектов и освободить Запорожскую АЭС.
Курская АЭС. Фото из открытых источников
Военный аналитик Михаил Самусь в интервью OBOZ.UA оценил возможность украинских сил взять под контроль атомную станцию в Курской области. По его словам, для захвата Курской АЭС нужны большие ресурсы.
Кроме того, военный эксперт отмечает, что даже взятие под контроль атомной станции не изменит ситуацию.
По словам аналитика, Украине нужно защищать собственные атомные станции и другие энергетические объекты от российских ударов, в частности, уничтожать аэродромы противника, с которых взлетает стратегическая и тактическая авиация. Самусь указывает, что в случае, если бы Украина получила все необходимое оружие от Запада, она могла бы деоккупировать Запорожскую АЭС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Красном Кресте отреагировали на запрос Украины и ответили, поедут ли в Курскую область.
Также "Комментарии" писали о том, что россияне стали использовать новую тактику на фронте. Армия РФ отправляет на штурм часть своих солдат, чтобы разоблачить позиции украинских сил.
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