Нужно ли Украине снижать мобилизационный возраст: ветеран войны дал ответ

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Кравцев Сергей
Нет никаких доводов, что Украине сейчас нужно снижать мобилизационный возраст до 18 лет. Но, даже, если наше государство придет к этому, это должно быть взвешенное решение с учетом аргументов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспильне" заявил руководитель аналитического отдела Центра инициатив "Вернись живым", ветеран русско-украинской войны, бывший офицер военной разведки Антон Муравейник.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
По его мнению, призывы со стороны партнеров о необходимости Украине снизить призывной возраст звучат, потому что сами же партнеры не хотят повышать уровень своей вовлеченности и помощи.
Ветеран считает, что людей можно уберечь и от увеличения темпов мобилизации, и от уровня потерь за счет поступления большего объема помощи. Чем больше артиллерия может выполнять задач, тем меньше людей необходимо. Иначе нам будут нужны все люди, которые есть в Украине. Но зачем это делать, когда есть артиллерия, снаряды. Партнеры упустили их изготовление, масштабирование производства в Европе, но они все еще могут передавать оружие, которое стоит на балансе их действующих вооруженных сил.
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