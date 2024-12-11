Нужно ли Украине снижать мобилизационный возраст: ветеран войны дал ответ

Нет никаких доводов, что Украине сейчас нужно снижать мобилизационный возраст до 18 лет. Но, даже, если наше государство придет к этому, это должно быть взвешенное решение с учетом аргументов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспильне" заявил руководитель аналитического отдела Центра инициатив "Вернись живым", ветеран русско-украинской войны, бывший офицер военной разведки Антон Муравейник.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Даже, если мы к этому придем как государство, это должно быть наше решение, взвешенное с учетом аргументов, ситуации. Опять же, не считаю, что сейчас это нужно", — отметил военный.

По его мнению, призывы со стороны партнеров о необходимости Украине снизить призывной возраст звучат, потому что сами же партнеры не хотят повышать уровень своей вовлеченности и помощи.

"Вот почему я говорю, что это звучит с их стороны лицемерно. Есть прямая корреляция между тем, насколько нам помогают партнеры, и тем, насколько человек готов присоединиться к Силам обороны. Потому что он хочет знать, что у него будет артиллерия, снаряды, снаряжение, топливо, ракеты", — объяснил Муравейник.

Ветеран считает, что людей можно уберечь и от увеличения темпов мобилизации, и от уровня потерь за счет поступления большего объема помощи. Чем больше артиллерия может выполнять задач, тем меньше людей необходимо. Иначе нам будут нужны все люди, которые есть в Украине. Но зачем это делать, когда есть артиллерия, снаряды. Партнеры упустили их изготовление, масштабирование производства в Европе, но они все еще могут передавать оружие, которое стоит на балансе их действующих вооруженных сил.

Читайте также на портале "Комментарии" — что не так с мобилизацией в Украине: действительно ли количество потерь зашкаливает.



