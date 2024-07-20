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Нужно ли ослаблять ответственность за дезертирство: что об этом думают в ВСУ

Рада сделала первый шаг к ослаблению ответственности за СЗЧ и дезертирство

сегодня, 19:29
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Марьян Ощановский

Ослабление ответственности за дезертирство и самовольный уход из части может привести не к возвращению людей на службу, а наоборот к увеличению случаев побегов с фронта, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Нужно ли ослаблять ответственность за дезертирство: что об этом думают в ВСУ

В ВСУ рассказали, как бороться с дезертирством. Фото из открытых источников

"Что касается закона об ослаблении ответственности за СЗЧ и дезертирство. Понимаю, что это делается, вероятно, для мотивации определенного процента людей вернуться. Каждый имеет право на ошибку и ее исправление. Но хотелось бы, чтобы это не стало наоборот, причиной для увеличения количества таких случаев", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что "мы не в России, чтобы уменьшать процент дезертиров за счет "заградотрядов", а потому очень актуально усилить сейчас работу с личным составом".

По словам военнослужащего, для того, чтобы люди не хотели бежать, особенно с позиций, необходимо с ними работать.

"Всегда лучше уделить больше внимания превентивным действиям, а не последствиям", – резюмировал майор ВСУ.

Как известно, министерство обороны Украины дало разъяснение по законопроекту № 11322, который Верховная Рада поддержала в первом чтении, предусматривающем возвращение на службу военнослужащих, впервые самовольно покинувших часть (СЗЧ) или совершивших дезертирство во время действия военного положения.

Согласно законопроекту, военнослужащий, впервые совершивший СЗЧ или дезертирство, также сможет добровольно обратиться к следователю или прокурору с намерением вернуться в воинскую часть для продления службы. Возвращение военнослужащего на службу требует одобрения командира.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5277
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