logo

BTC/USD

44206.34

ETH/USD

2426.00

LTC/USD

68.57

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Нужно ли мобилизовать известных блоггеров: ответ офицера ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Нужно ли мобилизовать известных блоггеров: ответ офицера ВСУ

В ВСУ прокомментировали, нужно ли мобилизовать известных блоггеров

7 февраля 2024, 23:29
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Известные блоггеры, очень активно занимающиеся масштабной волонтерской деятельностью и собирающие на нужды украинской армии миллионы гривен, находятся на своем месте.

Нужно ли мобилизовать известных блоггеров: ответ офицера ВСУ

В Украине заговорили о мобилизации блогеров. Фото из открытых источников

По мнению спикера Сухопутных войск, капитана ВСУ Ильи Евлаша, блоггеры, которые ежедневно помогают армии и живут волонтерской деятельностью, приносят достаточно пользы в тылу, а потому, вероятно, их мобилизация не крайне необходима.

"Если блоггеры делают достаточно много, собирают на дроны, миллионы донатят, если они постоянно на связи с бригадами, – я не против такого. Если они постоянно работают, то неважно, где ты. Главное, что ты делаешь и насколько ты отдаешься волонтерской деятельности. Если блоггер делает очень много или еще имеет законные основания не быть в армии, то окей", — сказал Илья Евлаш.

В то же время военнослужащий отметил, что многие инфлюэнсеры находятся в рядах армии, и при этом служба никак не мешает их блоггерской деятельности.

"Если я блоггер и не иду в армию, потому что я блоггер, то, конечно, это не основание, чтобы не быть в Вооруженных силах", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский блоггер и бывший муж исполнительницы Анны Тринчер Александр Волошин высказался по поводу охвата мобилизацией тех, кто, как и он, — блоггеры. Волошин ответил на предложение военных прийти в ТЦК в социальной сети.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что весной Россия планирует начать новое наступление. В настоящее время РФ проводит операции, являющиеся тактической подготовкой к началу такого наступления, убежден бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Йиржи Шедиви. По словам экс-главы Генштаба Чехии, для весеннего наступления россияне подготовили 60 тысяч военных и технику.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3823798-ivan-evlas-recnik-suhoputnih-vijsk-zsu.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости