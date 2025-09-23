Нужно готовиться к худшему: украинцев напугали планами Кремля в ближайшее время

Российская армия готовится к более масштабному использованию ударных БПЛА, главная цель — истощение украинской противовоздушной обороны путем запуска все большего количества дронов одновременно. Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" заместитель гендиректора компании-производителя РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, массированные воздушные атаки будут возможны благодаря созданию новых и модернизации существующих пусковых позиций, таких как Донецкий аэропорт или Керченское направление.

"Россияне пытаются перегрузить нашу ПВО, и для этого используют одновременно как реактивные, так и обычные "шахеды"", — пояснил Храпчинский.

Он добавил, что, несмотря на то, что эти беспилотники относятся к одному типу — ударные, методы их перехвата отличаются, а значит, украинские силы ПВО вынуждены рассредоточивать ресурсы на разные угрозы.

"Мы все реже видим ракеты или баллистические удары – их сохраняют на финальную фазу атаки, когда ПВО уже истощена. Это сознательная тактика: враг пытается прорвать нашу оборону там, где видит слабые места", – говорит эксперт.

На вопрос о вероятности ежедневных атак из 1500 дронов Храпчинский ответил, что "надо быть готовыми к худшему сценарию". По его словам, Россия уже сейчас увеличивает количество дронов, запущенных одновременно, но уменьшает количество целей — удары концентрируются на 3–4 направлениях, что позволяет более эффективно пробивать оборону.

"Такие концентрированные удары по нескольким объектам позволяют России прорывать наши рубежи ПВО", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что удары беспилотников ВСУ не оказывают существенного влияния на ход так называемой "специальной военной операции". По его словам, российские войска способны эффективно противодействовать угрозам из воздуха.