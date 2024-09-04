В Украине необходимо провести массовые курсы подготовки населения. При этом такие курсы должны быть организованы не на бумаге и не в качестве очередной опции для коррупционных схем, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В ВСУ призвали проводить среди населения военную подготовку. Фото из открытых источников

"Нам давно нужно понять, что страна живет в другой реальности. Как бы нам ни хотелось, как раньше – безопасно, спокойно, тихо – не будет. Оружие от западных партнеров – лишь часть необходимого. Еще и та часть, которая от нас не зависит. От нас напрямую зависит уровень обучения граждан, которые в обязательном порядке должны по меньшей мере уметь накладывать турникеты и понимать, что турникет не должен быть китайским подлогом", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, массовая подготовка украинцев и милитаризация всего общества – это критически важная история выживания украинской нации.

"Все это должно быть организовано на государственном уровне, системно, с выделением ресурсов и во всех регионах, потому что никаких безопасных мест сегодня нет", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил власти Украины в сокрытии числа погибших на российско-украинской войне. Трамп снова заявил, что в случае победы на выборах заключит соглашение о прекращении войны в Украине. После этого он сказал, что количество погибших на войне "гораздо выше, чем считают люди".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Покровском направлении наступила определенная стабилизация фронта. Она связана с перегруппировкой войск РФ, которые не могут одновременно продвигаться на Покровск и Селидово, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник попытается атаковать, чтобы обезопасить фланг группировке войск, что будет и дальше атаковать вдоль западного берега реки Волча, окружая наши бригады, которые защищают Украину между рекой Волча и Невельским. Вся ширина этого лоскута составляет 10 км, то есть достается минометами и Fp сторон, что делает оборону этой территории достаточно сложной", — подчеркнул он.

