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Нужна ли Украине тотальная мобилизация: ответ офицера ВСУ

В ВСУ убеждены, что без тотальной мобилизации не обойтись

сегодня, 21:49
Автор:
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Марьян Ощановский
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В Украине следует начать тотальную мобилизацию. Для участия в войне необходимо привлечь заключенных и граждан, которым исполнилось 18 лет. Об этом заявил подполковник 68-й Отдельной егерской бригады ВСУ Михаил Николов, передает портал "Комментарии".

Нужна ли Украине тотальная мобилизация: ответ офицера ВСУ

Мобилизацию в Украине хотят усилить. Фото из открытых источников

Михаил Николов заявил, что ситуация на фронте очень непростая, поэтому необходимо менять подход к мобилизации.

"Сейчас главное – не проиграть. Для того чтобы не проиграть, нужен не план мобилизации, необходимы драконовские методы. Необходимо ввести мобилизацию с 18 лет мужского и женского населения. Не обязательно их отправлять на передовую. Это могут быть какие-то оборонные предприятия, тыл, логистика", – сказал Михаил Николов.

По мнению военного, к боевым действиям также необходимо привлекать лиц, отбывающих тюремное наказание.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3lVbeULvrVU
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