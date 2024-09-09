Украина вышла из Стамбульских соглашений с РФ после консультаций с США. Ведь согласно договоренностей, которые навязывала РФ, стало ясно, что соглашение запрещало Украине иметь некоторые системы вооружений. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал бывшая замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Замгоссекретаря США заявила, что российский диктатор мог получить демилитаризованную Украину за бесценок.

"Украина, по сути, была бы ослаблена, как военная сила. При этом, аналогичных ограничений для России не было. От России не требовалось отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Поэтому в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась", — добавила Нуланд.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемые "стамбульские договоренности" 2022 года могут являться основой для переговоров между РФ и Украиной, и якобы на это был согласен глава украинской делегации Давид Арахамия. Однако договоренности не были достигнуты, а текст договора стороны не согласованы, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Как заявил кремлевский диктатор, эти стамбульские договоренности якобы были парафированы украинской стороной, поэтому они ее якобы полностью устраивали.

Впрочем, как заявил Мережко, никаких "стамбульских договоренностей" не существует. По его словам, Путин нагло лжет. Да, говорит нардеп, переговоры происходили, но после того, как весь мир увидел следы российских преступлений в Буче и Ирпене, они потеряли смысл. Никаких договоренностей не было достигнуто, подчеркнул Мережко.



