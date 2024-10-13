Новый заместитель Умерова ненавидит крепостное право в армии: сможет ли что-нибудь изменить

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Ткачик Олеся
Бригадный генерал Сергей Мельник ("Марсель"), назначен заместителем министра обороны.
Сергей Мельник
Как отмечает руководителем учебно-инструкторской группы 151 учебного центра ВСУ Роман Доник, речь идет об откровенно неоднозначном назначении.
По его словам, Мельник один из немногих руководителей, кто не сбежал из Харькова 22 февраля. Он был начальником гарнизона, хотя не кадровый военный. Генерал юстиции. Как говорит Доник, немногие ожидали, что начальник военно-юридического института останется в городе и будет здесь организовывать все процессы по обороне города и по всяким диверсионным пакостам оккупантам.
По его словам, благодаря содействию Мельника очень много вопросов решалось на момент становления 151 НЦ. Кроме того, он очень поддерживает качественную подготовку личного состава, а это как раз одно из направлений профильного заместителя.
При этом военный Александр Карпьюк предположил, что Мельника отправляют "на почетный чердак".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кабинет Министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил заместителем министра обороны бригадного генерала юстиции Сергея Николаевича Мельника.
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