Новый заместитель Умерова ненавидит крепостное право в армии: сможет ли что-нибудь изменить

Бригадный генерал Сергей Мельник ("Марсель"), назначен заместителем министра обороны.

Сергей Мельник

Как отмечает руководителем учебно-инструкторской группы 151 учебного центра ВСУ Роман Доник, речь идет об откровенно неоднозначном назначении.

"Это когда нормального человека могут просто обнулить обстоятельства и окружение. Надеюсь этого не произойдет и ему не будут выкручивать руки. А просто дадут работу. Потому что к работе и всякому движу, он просто сумасшедший", — подчеркнул в Фейсбуке Доник.

По его словам, Мельник один из немногих руководителей, кто не сбежал из Харькова 22 февраля. Он был начальником гарнизона, хотя не кадровый военный. Генерал юстиции. Как говорит Доник, немногие ожидали, что начальник военно-юридического института останется в городе и будет здесь организовывать все процессы по обороне города и по всяким диверсионным пакостам оккупантам.

"Не знаю, дадут ли ему в МО полномочия делать то, что он умеет и хочет, но надеюсь что да. Ему пофиг на политику и регалии. Отказался от звания почетный гражданин в пользу военных. Но ему не пофиг люди. Не пофиг Харьков", — заявил Доник.

По его словам, благодаря содействию Мельника очень много вопросов решалось на момент становления 151 НЦ. Кроме того, он очень поддерживает качественную подготовку личного состава, а это как раз одно из направлений профильного заместителя.

"Небольшой инсайд. Сергей Мельник до трясучки ненавидит крепостное право по отношению к рядовому и сержантскому составу. Вот просто до трясучки. Особенно когда опытных и профессиональных бойцов правдами и не правдами не отпускают против их воли, пока они не погибнут. Поэтому есть надежда, что что-то может измениться", – добавил Доник.

При этом военный Александр Карпьюк предположил, что Мельника отправляют "на почетный чердак".

" Очень интересно. То есть бригадного генерала, неплохо проявившего себя при полномасштабном вторжении, отправляют на "почетный чердак" в Министерство обороны. Очень неоднозначное решение", – написал в Фейсбуке военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кабинет Министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил заместителем министра обороны бригадного генерала юстиции Сергея Николаевича Мельника.



