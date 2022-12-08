Новый ужас для России. Турки совместно с Украиной создадут новые беспилотники

Турецкая военная компания Baykar, поставляющая в Украину беспилотники Bayraktar испытывает еще один свой дрон в Украине, получивший название Bayraktar Kızılelma (красное яблоко). Эта модель была создана в сотрудничестве с Украиной, которая представила часть деталей для создания беспилотника. Беспилотный летательный аппарат невидим для радаров и может бороться как с другими самолетами, так и поддерживать операции на суше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Defense Express.

Bayraktar Kızılelma. Фото: из открытых источников

Созданный беспилотник весит 5,5 тонны, дальность полета составляет более 900 км. Байрактар Кизилелма способен развивать скорость до 800 км/ч, а наибольшая рабочая высота беспилотника составляет 12 км. В полете аппарат может находиться около пяти часов. Первые испытания автоматического управления турецко-украинского дрона прошли успешно в ноябре.

В производстве Bayraktar Kızılelma важную роль сыграла Украина. Беспилотник оснащается украинскими турбореактивными двигателями ДП "Ивченко-Прогресс" АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ, поставленными турецко-украинским совместным предприятием Black Sea Shield.

Интересно, что беспилотник Байрактар Кизилелма должен был совершить тестовые полеты в 2023 году, но технический директор Baykar Сельчук Байрактар обнародовал видео первых полетов ранее, в начале декабря 2022 года.

Именно турецкие байрактары качественно уничтожают российскую технику с самого начала полномасштабного вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский командир благодарен россиянам на фронте.

Также "Комментарии" писали о недавно разбившемся турецком самолете.

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