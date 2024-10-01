Новый рекорд: сколько россиян хотят окончания войны с Украиной

В РФ стремительно увеличивается количество РФ, которые хотят завершения войны в Украине. Также увеличивается число те, кто готов рассмотреть компромиссные решения, лишь бы добиться установления мира. Об этом свидетельствуют результаты опросов двух проектов – "Хроники" и ExtremeScan. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Холод"

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Число сторонников перемирия с Украиной среди россиян достигло абсолютного максимума – 49% опрошенных высказали готовность поддержать мирное соглашение, даже, если цели "спецоперации" (так россияне подменяют понятие война – ред.) останутся невыполненными. Против такого решения выступают 33% респондентов, а 18% – затрудняются ответить на этот вопрос", – говорится в публикации.

Также социологи выяснили, что 63% респондентов хотели бы заключить мир в течение года.

Согласно исследованию ExtremeScan, обращает на себя внимание, что некоторые регионы выступают за завершение войны даже сильнее, чем такие больше города, как Москва и Санкт-Петербург, где традиционно относились негативно к самой идеи мобилизации и войны против Украины.

Если же говорить о регионах, то среди исследуемых регионов самая низкая поддержка войны в Чеченской республике – только 39% респондентов заявили о своей поддержке "спецоперации", на втором месте – Республика Тыва (48% поддержки), чуть выше уровень поддержки в Санкт-Петербурге – 50%.

Читайте также на портале "Комментарии" — подавляющая часть россиян не проявляет активного отношения к войне против Украины, об этом в интервью РБК-Украина сказал российский политический аналитик Иван Преображенский.

По словам Преображенского, основную поддержку войны в России оказывает около 15-17% населения. Это количество меняется в зависимости от ситуации на фронте. Противники войны составляют около 15%, однако часть из них уехала за границу, что временно снизило эту группу до 10%. Впоследствии их количество выросло из-за мобилизации и потерь среди российских военных.



