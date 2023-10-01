Новый «праздник» Путина потерпел мощную неудачу на временно оккупированных территориях

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Президент России Владимир Путин объявил дату 30 сентября — государственным праздником. Именно в этот день Россия провела незаконный референдум на временно оккупированных территориях Украины.
Путин назвал 30 сентября своеобразным "Днем соборности" в память о незаконной аннексии Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Официально "праздник" получил название "День воссоединения" с Россией. Кремль предложил его ежегодно отмечать и указал, что этот день будет выходным. В связи с этим Путин ввел ряд праздничных мероприятий.
Однако выяснилось, что поддержка России на временно оккупированных территориях не так уж велика, сравнивая с непризнанными результатами псевдореферендума. Советник МВД Антон Геращенко опубликовал в Twitter видео на котором в автопробеге в честь "Дня воссоединения" приняло участие всего 11 автомобилей в Луганской области.
Просмотреть видео можно ниже:
Также "Комментарии" писали, что СМИ раскрыли проблемы украинских военных во время учений в странах НАТО.
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сегодня, 12:44
Корумповані нікчеми відволікають увагу від того, що навіть свято захисника і захисниць, зіпсували своїми переносами. Якби боягузливе командування не нагадало, ніхто б і не знав що сьогодні свято. Не встигло свято стати усталеним як його поміняли. Ще й вітання вимушені приймати від корумпованих боягузів, завдяки яким Україна програла.