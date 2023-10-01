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Новый «праздник» Путина потерпел мощную неудачу на временно оккупированных территориях

Так называемый "День воссоединения" оккупированных областей с Россией потерпел неудачу в украинских регионах.

сегодня, 13:13
Автор:
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Slava Kot
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Новый «праздник» Путина потерпел мощную неудачу на временно оккупированных территориях

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин объявил дату 30 сентября — государственным праздником. Именно в этот день Россия провела незаконный референдум на временно оккупированных территориях Украины.


Путин назвал 30 сентября своеобразным "Днем соборности" в память о незаконной аннексии Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Официально "праздник" получил название "День воссоединения" с Россией. Кремль предложил его ежегодно отмечать и указал, что этот день будет выходным. В связи с этим Путин ввел ряд праздничных мероприятий.

Однако выяснилось, что поддержка России на временно оккупированных территориях не так уж велика, сравнивая с непризнанными результатами псевдореферендума. Советник МВД Антон Геращенко опубликовал в Twitter видео на котором в автопробеге в честь "Дня воссоединения" приняло участие всего 11 автомобилей в Луганской области.

Просмотреть видео можно ниже:

"Судя по видео, это мероприятие имеет "колоссальную" огласку: в автопробеге приняли участие 11 автомобилей", — пишет Антон Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинского населения поддерживает Россию на оккупированных территориях. Кремль провел закрытый опрос на временно оккупированных территориях, а полученные результаты планируется использовать, чтобы создать стратегию влияния на местных жителей. Однако оказалось, что Россию поддерживает только 5% населения оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областях.

Также "Комментарии" писали, что СМИ раскрыли проблемы украинских военных во время учений в странах НАТО.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1708368592964550675
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