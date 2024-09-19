Новый пакет военной помощи от Германии: что получила Украина

Германия в очередной раз предоставила Украине значительную военную помощь, в состав которой вошли вооружения и техника, финансируемые как из фондов федерального правительства, так и из составов Федеральных вооруженных сил. Этот пакет является частью более широкой поддержки Украины, направленной на усиление ее обороноспособности в противостоянии российской агрессии.



Оружие. Фото: Bundeswehr/Mario Bähr

Германия оказывает военную помощь Украине по двум направлениям: с одной стороны, это поставки вооружения и техники, финансируемые средствами федерального правительства для усиления безопасности. Эти средства используются для закупки новейшего военного оборудования и материалов промышленности. Кроме того, Германия снабжает военную технику непосредственно из своих составов.

По данным Федерального правительства, общая сумма помощи, которую Германия предоставила или обязалась предоставить Украине в ближайшие годы, составляет около 28 миллиардов евро. Только в 2024 году в поддержку Украины предусмотрено выделение 7,1 миллиарда евро, часть из которых идет на финансирование вкладов в Европейский фонд мира (EPF). Эти средства направлены на компенсацию расходов государствам-членам ЕС, также оказывающим военную помощь Украине.

С момента начала войны Германия передала материальные средства на сумму 5,2 миллиарда евро из запасов своих вооруженных сил. Кроме того, около 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии, на что потрачено 282 миллиона евро. Дополнительные расходы пошли на лечение украинских военных, получивших ранения во время боевых действий.

Новый пакет помощи от Германии включает в себя значительный перечень вооружения и техники. В него входят:

22 боевых танка Leopard 1 A5 с запасными частями (совместно с Данией);

22 машины противоминного действия MRAP;

5 вездеходов Bandvagn 206 и командирская машина Warthog;

3 зенитные самоходные установки Gepard;

2 радиолокационные станции TRML-4D;

61 тысяча артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

Разведывательные беспилотники: 30 VECTOR, 20 RQ-35 HEIDRUN, 12 SONGBIRD, 6 Hornet XR, 20 беспилотных надводных кораблей.

Кроме того, Германия передала инженерную технику, в том числе 6 противоминных танков WISENT 1, 16 радаров наземного наблюдения и 112 транспортных автомобилей, включая автоцистерны Zetros.

Напомним, Пакеты военной помощи от США для ВСУ в последние месяцы были меньше, чем раньше. Причина в том, что запасы оружия и оборудования Пентагона сократились. Как сообщает CNN, пополнение запасов также является проблемным вопросом. Ранее отмечалось, что в США наращивается производство оружия, в том числе 155-мм боеприпасов и зенитных ракетных комплексов Patriot.

