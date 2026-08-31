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Новый мощный удар по аэродрому кафиров: на кадрах зафиксированы шокирующие масштабы пожара

Спутниковые снимки свидетельствуют, что пожар охватил сразу несколько важных объектов

31 августа 2026, 13:35
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Клименко Елена

На территории военного аэродрома в оккупированном Джанкое в Крыму зафиксирован масштабный пожар. Спутниковые данные указывают сразу на несколько очагов возгорания в разных частях объекта. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Новый мощный удар по аэродрому кафиров: на кадрах зафиксированы шокирующие масштабы пожара

Фото: из открытых источников

По информации ресурса, пожар начался еще днем, однако в системе спутникового мониторинга NASA FIRMS соответствующие отметки появились позже – в ночное время. Данные наблюдения указывали на несколько термических аномалий непосредственно на территории военного аэродрома.

Предварительно огонь мог охватить сразу несколько важных объектов. В частности, речь идет о районе автопарка, составе горюче-смазочных материалов, а также электрической подстанции, расположенной поблизости. Точный масштаб возможных повреждений и причины возникновения пожара уточняются.

Аэродром в Джанкое имеет немаловажное значение для российских оккупационных войск. РФ употребляет его для обеспечения собственного военного присутствия на полуострове. В частности, там размещали российские вертолеты и средства противовоздушной обороны.

Ранее командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявлял, что интенсивность ударов по военным целям РФ в оккупированном Крыму потенциально могла быть значительно выше. По его словам, одним из ключевых ограничений остается несвоевременное поступление средств, выделенных международными партнерами.

Бровди утверждал, что обеспечение подразделений необходимыми средствами для работы на крымском направлении составляет всего около 14% от потребности. При достаточном и своевременном финансировании, по его оценке, интенсивность операций против российских военных объектов на полуострове могла бы возрасти примерно в семь раз.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что сразу несколько государств Западной Европы в конце августа ужесточили или актуализировали оговорки для своих граждан по поводу пребывания в Украине. Великобритания, Германия, Италия и Нидерланды обращают внимание на постоянную опасность российских ракетных и дроновых атак и рекомендуют отказаться от необязательных поездок или вообще не ехать в страну.



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