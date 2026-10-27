Новый массированный удар РФ будет особенно страшным: эксперт ошарашил заявлением о цели и дате

Россия может готовить новый массированный удар по Украине после периода затишья. В то же время, интервалы между масштабными обстрелами могут изменяться, а следующую атаку Москва, вероятно, попытается привязать к определенной дате. Об этом в комментарии ТСН.ua заявил военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, ранее между массированными обстрелами могло проходить около месяца, однако впоследствии российские войска начали наносить несколько групповых ракетных ударов с перерывами в три-четыре дня. Сейчас снова наблюдается затишье, однако это не значит, что опасность миновала.

Жданов предположил, что Россия может ожидать символическую или политически важную дату. Среди возможных вариантов он назвал 3 ноября день выборов в США. Также эксперт вспомнил полнолуние, обратив внимание на совпадения между лунными фазами и предварительными обстрелами. В то же время он подчеркнул, что не подвержен конспирологическим объяснениям.

По оценке военного эксперта, в ближайшие дни сохраняется угроза ракетной атаки по Киеву или другим целям на территории Украины.

Жданов также обратил внимание на сообщения о планах Кремля по уничтожению украинской аэродромной инфраструктуры, в частности, гражданских аэродромов. Однако, по его словам, наличие таких планов еще не свидетельствует о возможности России реализовать их в полном объеме.

"Планы планами, но судя по тому, как они наносят даже ракетные удары по нашей стране, возможности у них не очень большие", — отметил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Европейском Союзе обострились разногласия относительно нового пакета финансовой помощи Украине. Венгрия, Чехия и Словакия настаивают на том, чтобы их освободили от предоставления финансовых гарантий по кредиту для Киева, сумма которого может составить 45 млрд евро.