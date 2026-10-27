Новий масований удар РФ буде особливо страшним: експерт ошелешив заявою про мету і дату

Росія може готувати новий масований удар по Україні після періоду затишшя. Водночас інтервали між масштабними обстрілами можуть змінюватися, а наступну атаку Москва, ймовірно, спробує прив’язати до певної дати. Про це в коментарі ТСН.ua заявив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, раніше між масованими обстрілами могло минати близько місяця, однак згодом російські війська почали завдавати кількох групових ракетних ударів із перервами у три-чотири дні. Нині знову спостерігається затишшя, проте це не означає, що небезпека минула.

Жданов припустив, що Росія може очікувати на символічну або політично важливу дату. Серед можливих варіантів він назвав 3 листопада — день виборів у США. Також експерт згадав повню, звернувши увагу на збіги між місячними фазами та попередніми обстрілами. Водночас він наголосив, що не схильний до конспірологічних пояснень.

За оцінкою військового експерта, найближчими днями зберігається загроза ракетної атаки по Києву або інших цілях на території України.

Жданов також звернув увагу на повідомлення про плани Кремля щодо знищення української аеродромної інфраструктури, зокрема цивільних аеродромів. Однак, за його словами, наявність таких планів ще не свідчить про спроможність Росії реалізувати їх у повному обсязі.

"Плани планами, але судячи з того, як вони завдають навіть ракетних ударів по нашій країні, то можливості у них не дуже великі", — зазначив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Європейському Союзі загострилися розбіжності щодо нового пакета фінансової допомоги Україні. Угорщина, Чехія та Словаччина наполягають на тому, щоб їх звільнили від надання фінансових гарантій за кредитом для Києва, сума якого може сягнути 45 млрд євро.