Новый коварный план Путина: как лидер РФ хочет изменить ход войны в Украине

"Черная" зима может значительно усугубить ситуацию на фронте. Это ведь не только деморализация военных, а возможное уменьшение поставок на передовую. Портал "Комментарии" узнал у искусственного интеллекта, как "черная" зима повлияет на фронт.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что главная опасность "черной" зимы – не сам факт отключений, а их влияние на всю систему страны. Если морозы будут совпадать с длительными перебоями электричества, воды и отопления, проблемы получат бизнес, производство, транспорт и повседневная жизнь людей. Растет усталость, а вместе с ней — риск новой волны выезда населения.

Отдельно бот отмечает энергетику. По его оценке, Россия будет пытаться бить по энергетической инфраструктуре, одновременно давя на экономику и психологическое состояние общества. Но автоматическое поражение Украины такая зима не означает. Ключевым станет то, сможет ли государство обеспечить людям тепло, связь, базовую логистику и быстрое восстановление поврежденной инфраструктуры. Если да – ставка на истощение тыла может не сработать.

Чат-бот Gemini смотрит на ситуацию несколько оптимистичнее. По его мнению, даже многочасовые блэкауты и холод не способны сами собой изменить войну в пользу врага.

Модель ИИ считает, что главный удар придется на экономику и волонтерский тыл. Работа бизнеса на генераторах, проблемы с логистикой и общее истощение могут уменьшить ресурсы, направленные на поддержку фронта.

В то же время, непосредственно на боевые действия в окопах ситуация в тылу будет влиять значительно меньше. Чат-бот также подразумевает противоположный эффект: тяжелая зима может заставить западных партнеров быстрее предоставлять Украине ПВО и энергетическое оборудование.

То есть тьма в тылу, по мнению бота, не обязательно будет означать слабость армии.

Чат-бот Grok дал самую жесткую оценку. Он прямо связывает состояние тыла с возможностью фронта продолжать войну.

Если в городах люди будут оставаться без электричества по 12-20 часов, без тепла и воды, то последствия могут быстро перейти на оборонную сферу. Могут останавливаться предприятия, усложняться логистика, а проблемы с бытом способны дополнительно давить на мобилизационные настроения. По мнению Grok, именно к этому и стремится Путин: не только наносить удары по инфраструктуре, но и постепенно истощать украинское общество.

Впрочем, видит и другой сценарий. У Украины уже есть опыт тяжелых зим, а каждый новый энергетический кризис может ускорять развитие децентрализованной энергетики и увеличивать количество ответных ударов по российским объектам.

Все три чат-бота сходятся в одном: "черная" зима сама по себе не сломает Украину, но способна серьезно истощить тыл. При этом продолжительные блекауты ударят по экономике, бизнесу, логистике и психологическому состоянию людей. А значит, косвенно проблему ощутит и фронт.

ChatGPT больше всего говорит о системной устойчивости государства. Gemini считает, что даже тяжелая зима не окажет решающего влияния на непосредственные боевые действия и может усилить помощь Западу. Grok оценивает риски для тыла жестче и прямо связывает энергетический кризис с мобилизацией, производством и моральным состоянием общества.

Следовательно, зима может стать для России оружием давления, но не гарантией победы. Все решит, насколько Украина сможет сохранить работоспособность тыла во время ударов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие переговоры готовит Москва.



