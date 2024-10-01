Новый генсек НАТО Марк Рютте озвучил потери России на войне

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Slava Kot
Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ситуация в войне сложная, россияне имеют небольшие успехи в продвижении, которые стоят около 1000 солдат ранеными и убитыми ежедневно. По словам Рютте, из-за этого партнеры по НАТО должны и дальше поддерживать Украину.
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников
Как сообщает "Интерфакс-Украина", Марк Рютте выступил на пресс-конференции в Брюсселе и оценил ситуацию на войне в Украине.
По его словам, несмотря на то, что у армии РФ есть некоторый прогресс, он им обходится дорого. Рютте указывает на то, что российские силы теряют большое количество солдат на войне в Украине.
Генсек НАТО добавил, что через несколько недель состоится заседание в формате Rammstein, где будут рассмотрены самые неотложные потребности Украины для противостояния России. По словам Рютте, "очень важно" поддерживать Украину, особенно из-за продолжающегося постоянного российского давления.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о Марке Рютте, который стал новым генеральным секретарем НАТО.
Также "Комментарии" писали, что Рютте назвал место Украины в НАТО законным.
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