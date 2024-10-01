logo

BTC/USD

61221.63

ETH/USD

2469.50

LTC/USD

63.72

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Новый генсек НАТО Марк Рютте озвучил потери России на войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый генсек НАТО Марк Рютте озвучил потери России на войне

Марк Рютте призывает поддерживать Украину на фоне постоянного давления России.

1 октября 2024, 14:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ситуация в войне сложная, россияне имеют небольшие успехи в продвижении, которые стоят около 1000 солдат ранеными и убитыми ежедневно. По словам Рютте, из-за этого партнеры по НАТО должны и дальше поддерживать Украину.

Новый генсек НАТО Марк Рютте озвучил потери России на войне

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Марк Рютте выступил на пресс-конференции в Брюсселе и оценил ситуацию на войне в Украине.

"Когда вы спрашиваете меня, какая сейчас ситуация на поле боя, ясно, что она нелегкая. Это сложно. С одной стороны, армия Украины, как вы знаете, удерживает часть Курской области в России. Но мы также видели, как российские войска добились некоторых ограниченных успехов на поле боя в этом году", — сказал Рютте.

По его словам, несмотря на то, что у армии РФ есть некоторый прогресс, он им обходится дорого. Рютте указывает на то, что российские силы теряют большое количество солдат на войне в Украине.

"По последним оценкам, которые я получаю, российские войска теряют почти 1 тысячу убитых или раненых в день! И это сверх того, что уже убитых или раненых 500 тыс. Я совершенно поражен тем, что делает Украина", — сказал Рютте.

Генсек НАТО добавил, что через несколько недель состоится заседание в формате Rammstein, где будут рассмотрены самые неотложные потребности Украины для противостояния России. По словам Рютте, "очень важно" поддерживать Украину, особенно из-за продолжающегося постоянного российского давления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о Марке Рютте, который стал новым генеральным секретарем НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Рютте назвал место Украины в НАТО законным.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости