Новый генсек НАТО Марк Рютте озвучил потери России на войне

Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ситуация в войне сложная, россияне имеют небольшие успехи в продвижении, которые стоят около 1000 солдат ранеными и убитыми ежедневно. По словам Рютте, из-за этого партнеры по НАТО должны и дальше поддерживать Украину.



Генсек НАТО Марк Рютте. Фото из открытых источников

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Марк Рютте выступил на пресс-конференции в Брюсселе и оценил ситуацию на войне в Украине.

"Когда вы спрашиваете меня, какая сейчас ситуация на поле боя, ясно, что она нелегкая. Это сложно. С одной стороны, армия Украины, как вы знаете, удерживает часть Курской области в России. Но мы также видели, как российские войска добились некоторых ограниченных успехов на поле боя в этом году", — сказал Рютте.

По его словам, несмотря на то, что у армии РФ есть некоторый прогресс, он им обходится дорого. Рютте указывает на то, что российские силы теряют большое количество солдат на войне в Украине.

"По последним оценкам, которые я получаю, российские войска теряют почти 1 тысячу убитых или раненых в день! И это сверх того, что уже убитых или раненых 500 тыс. Я совершенно поражен тем, что делает Украина", — сказал Рютте.

Генсек НАТО добавил, что через несколько недель состоится заседание в формате Rammstein, где будут рассмотрены самые неотложные потребности Украины для противостояния России. По словам Рютте, "очень важно" поддерживать Украину, особенно из-за продолжающегося постоянного российского давления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о Марке Рютте, который стал новым генеральным секретарем НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Рютте назвал место Украины в НАТО законным.



