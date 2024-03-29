Новый фейк по поводу теракта в "Крокусе": российские СМИ обвинили "Укрпочту"

Недавно Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) разоблачил очередную попытку российских окупантов подорвать доверие к украинским государственным учреждениям.

"Укрпочта" посвятила марку теракта в "Крокусе": фейк от россиян

На этот раз фейковая информация касалась якобы выпуска "Укрпочтой" почтовых марок с изображением горящего концерт-зала "Крокус Сити Холл" с провокационной надписью "Расплата неотвратимая". Указанные марки были представлены как официальный выпуск национального почтового оператора Украины, что на самом деле неправда.

"Россияне со всей серьезностью распространяют фото почтовых марок якобы от "Укрпочты", на которых изображен горящий "Крокус Сити Холл" и содержится подпись "Расплата неотвратимая". Эти марки фейковы и никакого отношения к "Укрпочте" не имеют", ― говорится в сообщении.

Подобные информационные атаки не являются новым явлением, но с каждым разом они приобретают более “интересные” формы. Ранее уже зарегистрированы случаи распространения дипфейков с привлечением лиц реальных лиц, в частности, экссекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Кроме того, Кремль снова без всяких доказательств продолжает обвинять Украину в теракте в "Крокусе Сити Холл". Это там придумали и заявили, что наша страна якобы еще финансировала исполнителей преступления . Такое заявление было сделано в Следственном комитете РФ

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Буданова ответили, использует ли Путин теракт в Крокусе для усиления войны против Украины. Российский диктатор Владимир Путин вряд ли будет использовать пропаганду причастности Украины к теракту в Подмосковье для усиления войны. Россия уже и так использует весь арсенал против Украины. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.