Новые зверства россиян: какой приказ российского командования перехватила разведка

В 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ командиры отдают приказы казнить собственных раненых бойцов. Соответствующий радиоперехват обнародовали украинские разведчики. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram ГУР Минобороны Украины.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

В обнародованном аудиоперехвате командир подразделения четко приказывает подчиненным убить раненого военнослужащего той же бригады.

"В морской пехоте больных нет – есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нет. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", — командует", — заявляет командир.

Такие действия – не единичный случай, а распространенная практика в российских войсках, где командиры часто прибегают к угрозам и казням, чтобы "мотивировать" личный состав к участию в боевых действиях.

155-я отдельная бригада морской пехоты РФ — одна из самых "используемых" в наступательных действиях на разных направлениях фронта. Это подразделение известно, в частности, участием в оккупации Киевщины в 2022 году, а также военными преступлениями против гражданского населения.

Недавно ГУР зафиксировало еще одно преступление бригады — приказ на убийство и обезглавливание украинских военнопленных. В перехвате, который был обнародован ранее, командир требовал "отрезать голову, посадить на кол и выбросить".

Разведка акцентирует: каждое преступление против украинского народа не останется безнаказанным.

Казнь раненых, как и пытки военнопленных, является грубым нарушением международного гуманитарного права и подпадает под определение военного преступления.

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