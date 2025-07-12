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Сколько раз РФ на самом деле била "Орешником" по Украине: в ГУР раскрыли детали

В ГУР подтверждают, что пуск "Орешника" по Украине был только один

12 июля 2025, 17:10
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Кравцев Сергей

На сегодняшний день нет подтвержденных данных, что страна-агрессор пыталась атаковать Украину баллистической ракетой средней дальности "Орешник" после атаки по Днепру в ноябре 2024 года. Об этом сообщил руководитель одного из управлений военной разведки Андрей Юсов.

Сколько раз РФ на самом деле била "Орешником" по Украине: в ГУР раскрыли детали

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

"Подтвержденной информации, относительно других попыток (после 21 ноября 2024-го – ред.) применения противником БРСД "Орешник" по территории Украины нет", – заявил представитель ГУР Минобороны.

По его словам, также нет подтвержденных данных насчет дальнейших учений и испытаний этого вооружения.

Андрей Юсов объяснил, что российские оккупанты применили "Орешник" для удара по Днепру, чтобы создать давление на Украину и партнеров.

Повторное применение такого оружия по Украине будет зависеть от решения российского диктатора Владимира Путина, отметил представитель разведки.

В украинской разведке подтверждают, что "Орешник" является экспериментальным вариантом межконтинентальной баллистики РС-26 "Рубеж" и не изготавливался серийно. Что касается других характеристик, Юсов привел следующие данные: дальность до 5500 километров (оккупанты заявляли о 6000 км), скорость – более 5 махов или 6000 км/ч (ГУР ранее сообщало, что на конечном участке траектории скорость составляла 11 махов – более 13 400 км/ч).

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Источник: https://www.liga.net/ua
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