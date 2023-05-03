Новые угрозы для Украины со стороны России: к чему на этот раз прибегнет страна-агрессорка

Об этом в Телеэфире заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишут "Комментарии".



В России будут наращивать производство авиабомб

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"Нам дают дальнобойные системы, хотим иметь еще и F-16, чтобы дотягиваться до самолетов Су-35, Су-34. По всей линии фронта и линии государственной границы, имею в виду север Украины, враг применяет эти управляемые авиабомбы. Новые риски и угрозы для нас — противник будет наращивать, будучи безнаказанным в этом вопросе, и производство таких бомб как ФАБ-500, которые он модернизирует, производит их КАБ, а также будет наращивать более мощные средства поражения", — отметил Игнат.

В то же время в украинском военном руководстве знают, куда следует разместить модерное дальнобойное вооружение для сохранения границ государства.

"Ожидаем еще SAMP/T для того, чтобы он тоже полноценно занял в системе противовоздушной обороны государства", – добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, - Была сильная пытка , которая, как я думал, встречается только в кино": доброволец из США о российском плену. Ветеран американской армии Александр Дрюке, родом из штата Алабама, уехавший воевать за Украину добровольцем, три месяца находился в плену у россиян. Сегодня Александр Дрюке на свободе, и он продолжает поддерживать Украину в Соединенных Штатах Америки, отстаивая интересы украинского государства. Тем не менее, он до сих пор приходит в себя от пережитого, в плену у россиян.

Напомним, "Комментарии" писали, — война в Украине: в США сделали заявление, когда придет время переговоров с РФ . Марк Милли считает, что чем быстрее Кремль поймет, что Украину РФ не победить, тем быстрее начнутся мирные переговоры. Москва рано или поздно, но придется инициировать переговоры с Украиной. Однако для этого руководство РФ должно окончательно осознать, что им не победить Украину. Как передает "Комментарии", такое заявление в интервью Foreign Affairs сделал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.