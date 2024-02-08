Новые Санжары. В Космаче избили женщину и ее дочь, потому что думали, что она «агент ТЦК»

6 февраля в местных пабликах Космача (Ивано-Франковская область) появилась фейковая информация о том, что в село едет шесть автомобилей с работниками ТЦК, чтобы забирать на войну местных мужчин. Эта информация взбудоражила общину и в основном женщины перекрыли дорогу, чтобы не пропустили представителей "военкомата".

В Космаче местные жители избили женщину

Под горячую руку разъяренных женщин попала Иванна Ванджурак с шестилетней дочерью, которые ехали в Космач в отделение "Новой почты", чтобы забрать посылку. В деревню ее впустили, но обратно отказались, заявив, что она приехала как "агент ТЦК", чтобы "сдавать мужчин".

Иванна Ванджурак в соцсетях рассказала, что ее машину окружили люди, кто-то ударил дочь битой, а ее тащили за волосы через окно. Спастись от нападающих женщине помогли знакомые, которые в тот момент проходили мимо. В результате нападения Иванна получила сотрясение мозга, а ее дочь — гематомы и ушибы.

После инцидента женщина обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, сейчас она и родственники получают угрозы от неизвестных.

"Требуют удалить видео из социальных сетей и забрать заявление из полиции. Говорят, если за себя не боитесь, то бойтесь за детей. Сказали, что дом сожгут",

– рассказала Иванна Ванджурак.

Вместе с тем, председатель Космачской общины Дмитрий Мохначук считает, что кто-то спровоцировал такой конфликт.

"Да, я знаю, что людям накипело, но такое спровоцировать… Кто это спровоцировал, пусть разбираются спецслужбы"

, – считает Мохначук.

Глава общины сообщил, что с начала войны из Космачской общины на фронте пошли служить около сотни человек, погибли шесть героев. В настоящее время на передовой обороне держат более 60 военных из Космачской ТГ.

Кроме того, известно, что в Национальной полиции Ивано-Франковской области начали производство по факту хулиганства, совершенного группой людей. Согласно ч. 2. ст. 296 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение до четырех лет. Как сообщил представитель Нацполиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцыков, после инцидента в Космаче полиция начнет усиленное патрулирование.

По его словам, уже известно, что все участники нападения являются местными жителями. По состоянию на данный момент следователи допрашивают людей, участвовавших в перекрытии дороги. После этого будет принято решение о привлечении к ответственности конкретных людей.

Космач назвал Новыми Санжарами политолог Олег Саакян.

"Стыдно и за людей и за государство. Именно это имел в виду, когда говорил, что таким подходом к мобилизации государство создает и сбрасывает на плечи общества яростную конфликтогенность между разными группами – противопоставляя их, а не наоборот – регулируя сложные процессы ради общего блага. И здесь все равно, это Галичина, Полтавщина или условная Слобожанщина — повсюду у нас есть и герои, и мерзавцы",

– написал в Фейсбуке политолог.

Напомним, "Комментарии" писали, что в Новых Санжарах произошло противостояние местных жителей с полицией . Люди выступили против того, чтобы в населенном пункте во время коронавируса находились эвакуированные из Китая украинцы.



