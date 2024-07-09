Новые доказательства СБУ: ракетный удар по "Охматдету" осуществлен с Х-101

Служба безопасности Украины представила новые доказательства, подтверждающие, что ракетный удар по детской больнице "Охматдет" был совершен российской крылатой ракетой Х-101. По словам СБУ, на месте удара обнаружены обломки двигателя и другие части ракеты.

СБУ раскрыла детали ракетной атаки на "Охматдет"

Следователи собрали многочисленные вещественные доказательства сразу после атаки. Среди находок – серийные номера, не позволяющие сомневаться в типе использованной ракеты. Повреждение построек и анализ траектории ракеты подтверждают, что удар был целенаправленным. Кроме того, следователи СБУ обнаружили:

▪Оломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;

▪ обломок блока постановки помех ракеты Х-101;

▪️ среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101 (на фото под завалами);

▪️ обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;

▪️ обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отражением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона), фото которых мы официально публиковали вчера.

Разрушенная больница и поврежденные окрестные здания свидетельствуют о большой разрушительной силе использованной ракеты. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что служба сделает все для привлечения виновных к ответственности.

“Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист – это не отвлеченное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве свершились спасательные работы в детской больнице "Охматдет" после ракетной атаки. Спасатели и медики работали круглосуточно, чтобы помочь раненым и убрать разрушения. Об этом сообщил Игорь Клименко, Министр внутренних дел Украины.