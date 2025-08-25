Новые детали о военных РФ и Беларуси: сколько вояк Путин стягивает к границам Украины

Рубрики
Совместные российско-белорусские учения "Запад", запланированные на 12-16 сентября, пройдут с участием до 30 тысяч военнослужащих. Об этом в программе "Неделя" рассказал начальник Второго департамента оперативных служб Литвы Миндаугас Мажонас.
Военные учения "Запад-2025". Фото: из открытых источников
При этом в литовской разведке отметили, что на территории Беларуси будут задействованы лишь 8 тысяч, из которых лишь 2 тысячи российские солдаты.
Представитель Литовской разведки акцентировал, что вероятность гибридных атак против Литвы во время учений минимальна, однако отдельные провокации не исключены. Возможны нарушения воздушного пространства и небольшая вероятность киберинцидентов.
Учения "Запад" будут включать тренировки по противовоздушной обороне, отработку сценариев оборонительного боя, отражение нарушителей и тактическую авиационную поддержку.
Заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас ранее сообщал, что, по данным литовской разведки, в них примут участие до 30 тысяч военнослужащих.
