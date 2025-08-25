logo

Новые детали о военных РФ и Беларуси: сколько вояк Путин стягивает к границам Украины

Учения "Запад" будут включать тренировки по противовоздушной обороне, отработку сценариев оборонительного боя, отражение нарушителей и тактическую авиационную поддержку

25 августа 2025, 15:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Совместные российско-белорусские учения "Запад", запланированные на 12-16 сентября, пройдут с участием до 30 тысяч военнослужащих. Об этом в программе "Неделя" рассказал начальник Второго департамента оперативных служб Литвы Миндаугас Мажонас.

Новые детали о военных РФ и Беларуси: сколько вояк Путин стягивает к границам Украины

Военные учения "Запад-2025". Фото: из открытых источников

При этом в литовской разведке отметили, что на территории Беларуси будут задействованы лишь 8 тысяч, из которых лишь 2 тысячи российские солдаты.

"По данным нашей разведки, в учениях примут участие до 30 тыс. белорусских и российских военнослужащих. В самой Беларуси будет всего 8 тысяч, из которых 2 тысячи — солдаты России", — сказал Мажонас.

Представитель Литовской разведки акцентировал, что вероятность гибридных атак против Литвы во время учений минимальна, однако отдельные провокации не исключены. Возможны нарушения воздушного пространства и небольшая вероятность киберинцидентов.

"Вероятность того, что после учений Россия попытается замаскировать какие-то действия против другой страны региона или втянуть Беларусь в масштабное вторжение в Украину, действительно очень мала", — добавил Мажонас.

Учения "Запад" будут включать тренировки по противовоздушной обороне, отработку сценариев оборонительного боя, отражение нарушителей и тактическую авиационную поддержку.

Заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас ранее сообщал, что, по данным литовской разведки, в них примут участие до 30 тысяч военнослужащих.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский готовится к откровенному разговору с делегацией США: о чем будет идти речь.

Также издание "Комментарии" сообщало – будет очень больно: озвучен крайне нелестный прогноз дальнейшего наступления РФ.




