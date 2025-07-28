Будет очень больно: озвучен крайне нелестный прогноз дальнейшего наступления РФ

Военный аналитик и полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов поделился своим видением ожидаемого летнего наступления российских войск на территории Украины. В комментарии для Главреда он отметил, что удерживать оборону будет очень сложно, и этот процесс будет продолжаться, по меньшей мере, до начала осени.

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"Да, сдерживать атаки до сентября возможно, но это будет очень больно для нас", — отметил Жданов.

По его словам, Россия не будет считаться с собственными потерями. Кремль, любой ценой, будет пытаться достичь поставленных целей, жертвуя пехотой без особых колебаний.

"Путин не пожалеет живой силы. Они просто пойдут по стене — массированным атакам без учета потерь. Всеми силами будут пытаться выполнить указания до сентября", — пояснил эксперт/

По мнению Жданова, вторая половина лета будет одной из самых горячих в этом году как в буквальном, так и в военном смысле. Наступательные действия россиян будут только усиливаться, и украинским войскам придется выкладываться на максимум, чтобы не допустить прорывов обороны.

Ранее Генеральный штаб ВСУ определил, что основной удар россияне сосредоточивают в районах Лимана, Торецкая и Покровская. Силы обороны вынуждены отражать штурмы в более чем десяти направлениях одновременно.

Кроме того, сообщалось, что Россия активно увеличивает количество бронетехники на фронте. В частности, большое количество танков опрокидывается именно в направлении Новопавловки и Покровска, которые считаются наиболее угрожающими участками фронта.

Как уже писал портал "Комментарии", соучредитель Центра поддержки аэроразведки, Игорь Луценко считает, что даже без масштабных прорывов на фронте РФ каждый день приобретает новые позиции. Эта тактика – продуманная и результативная форма ползучего уничтожения Украины.