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Новогоднее чудо: Залужный исполнил мечту сына бойца ВСУ (ФОТО)

Залужный встретился с мальчиком военного и осуществил его мечту

сегодня, 20:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в роли святого Николая осуществил мечту маленького украинца, отец которого находится в рядах ВСУ. Об этом сообщила мама мальчика Елена Варфоломеева в социальных сетях.

Новогоднее чудо: Залужный исполнил мечту сына бойца ВСУ (ФОТО)

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

Ваня ко дню Святителя Николая мечтал только о том, чтобы найти своего папу. Ведь семья не имеет о нем ни одного известия.

И еще у него была одна мечта – увидеться с Главнокомандующим Залужным. И в это предновогоднее время его мечта сбылась.

"В этом году, в этом страшном и тяжелом для всех нас году, у моего ребенка произошло настоящее предновогоднее чудо! Когда несколько недель назад мне позвонили из департамента социальной политики с приглашением принять участие в акции "Стань Святым Николаем для ребенка, которого война разлучила с отцом", я особо ни на что и не рассчитывала. Предложили сыну написать письмо с пожеланиями. Мой ребенок ничего не попросил, кроме того, чтобы папа нашелся... А еще написал, что мечтает о встрече с Валерием Залужным", — написала мама мальчика.

Елена Варфоломеева отдала письмо, написанное ее сыном. Через некоторое время женщине позвонили и сказали, что Валерий Залужный встретится с Ваней.

"Вчера моего сына обнял Валерий Залужный. Обнял так, как, наверное, обнял бы отец. И когда-то Иван обязательно покажет это фото своему папе. Да, главная его мечта еще впереди, но сегодня произошло то, что дало сыну самое ценное – веру.Веру в то, что возможно все! И таки надо мечтать. И надо верить!" – подытожила мама мальчика.

Комментируя это, украинцы пишут, что теперь Валерий Залужный как отец для всех малых украинцев, чьи родители воюют.

Новогоднее чудо: Залужный исполнил мечту сына бойца ВСУ (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Залужный рассказал о разнице между российской армией и украинскими войсками.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06BqF7FysYw3EWuL3eY4tv7tnRpQG8CcXv4fqPdwc6DDgjHhaBjYaxNBiTAu7xpizl&id=100044116151521
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