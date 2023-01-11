Новое развертывание авиации РФ в Беларуси: в Британии оценили угрозу для Украины

Хотя Россия удерживает значительное количество войск в Беларуси, они вряд ли составляют реальную наступательную силу, а новое развертывание российской авиации не является подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании.

Вертолет. Фото: из открытых источников

В британском разведывательном ведомстве напоминают, что 8 января 2023 года министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных российско-белорусских тактических летных учений, которые состоятся на территории страны с 16 января по 1 февраля 2023 года.

По состоянию на 8 января 2023 года авиалюбители зафиксировали прибытие всего 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. Некоторые из них с маркировкой "Z" приземлились на авиабазе в Мачулищах под Минском.

"Новое развертывание российской авиации в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины. Хотя Россия удерживает значительное количество войск в Беларуси, они в основном задействованы в учениях. Они вряд ли составляют реальную наступательную силу", — сказано в сводке.

Накануне британская разведка сообщала, что российские войска усилили давление на Бахмут, однако они вряд ли окружат город, где идут ожесточенные бои, в ближайшее время.



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