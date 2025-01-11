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Новое наступление ВСУ в Курской области: почему на Западе намекнули о провале

WP пишет о том, что Украина получила минимальные достижения во время контратаки на Курщине

сегодня, 14:45
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Кравцев Сергей

Спустя почти неделю активных боев на Курском направлении прогресс Украины оказался минимальным, с незначительными достижениями в некоторых районах, однако Россия продвигалась на левом фланге и брала в плен воинов ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "WP".

Новое наступление ВСУ в Курской области: почему на Западе намекнули о провале

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Авторы материла отмечают, Украина постепенно теряет территории из-за интенсивных обстрелов России.

В статье говорится, что сам за себя говорит пост одного из украинских солдат, который принимал участие в новом наступлении ВСУ в Курской области и который по его итогу написал: "Это были тяжелые дни". 

"Россияне атаковали с разных направлений одновременно. Им удалось достичь успехов на некоторых участках. Они перешли границу [в Украину] в нескольких точках, но мы смогли вернуть эти позиции", – говорилось в сообщении бойца.

Журналисты пишут, что то, как Украина сохраняет фокус на Курске, свидетельствует о важности этого региона для Киева, особенно на фоне приближающейся инаугурации Трампа, что может увеличить давление на обе стороны для достижения переговорного процесса.

Россия, тем временем, стремится восстановить контроль над этой территорией, но сохраняет значительную часть своих военных сил на востоке Украины, где российские силы сообщили о захвате украинского города Курахово на этой неделе. Украинские официальные лица утром 11 января опровергли эти сообщения. 

На фоне приближения инаугурации Трампа, Москва, которая имеет преимущество в силе и ресурсах, имеет меньше причин, чем Украина, считать, что его приход к власти станет немедленным "изменением игры", отмечает WP.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Курской области РФ продолжаются тяжкие бои. Какой сейчас напрашивается вывод из январской атаки ВСУ под Курском? Перебросит ли РФ дополнительные силы на Курщину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2025/01/11/ukraine-russia-kursk-counterattack/
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